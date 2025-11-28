México

Ernestina Godoy queda como fiscal interina tras renuncia de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) antes de presentar su renuncia a la FGR

Ernestina Godoy, titular interina de
Ernestina Godoy, titular interina de la FGR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ernestina Godoy Ramos fue designada como fiscal interina tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien hasta hace unas horas era el titular de la Fiscalía General de la República (FGR). El relevo se formalizó la noche de este jueves luego de una jornada llena de incertidumbre.

El nombramiento de Godoy quedó formalizado en un oficio firmado por el propio Gertz Manero, en el que la designó como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), paso previo para asumir legalmente la conducción interina de la FGR.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de la fiscalía, quien encabeza la FECOC debe quedar al frente del organismo cuando ocurre la ausencia del titular, en tanto el Senado lleva a cabo el proceso de elección definitiva.

Documento de la designación de
Documento de la designación de Gertz Manero sobre Godoy antes de presentar su renuncia. (X/@Juan_OrtizMX)

En su carta pública de renuncia, Gertz Manero anunció: “Me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general”. Señaló además que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció ser embajador de un “país amigo”. Horas después, la renuncia fue avalada por el Senado con 74 votos a favor y 22 en contra, lo que activó el proceso legal para la sucesión dentro de la fiscalía.

Durante el encargo temporal de Godoy, todos los expedientes abiertos y las investigaciones de la FGR recaen bajo su responsabilidad hasta la formalización del nuevo titular.

Alejandro Gertz Manero, un abogado de 86 años, había asumido el puesto en 2019 para un periodo de nueve años, tras la reforma que estableció la autonomía de la FGR.

Alejandro Gertz Manero renunció a
Alejandro Gertz Manero renunció a ser titular de la FGR este jueves. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

La renuncia se produjo en medio de un contexto de tensión por la reciente filtración de información sobre investigaciones de alto perfil, como el caso del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha; o bien sobre el caso de La Barredora.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Durante el último año, Ernestina Godoy se desempeñó como consejera Jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En el sexenio previo, fue procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y después, tras la transición de Procuraduría a Fiscalía, se convirtió en la primera fiscal capitalina, igualmente mientras Sheinbaum era Jefa de Gobierno de la CDMX.

Ha ocupado cargos en la administración pública y de justicia, como directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal, y directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces gobierno del DF.

Ernestina Godoy Ramos desmiente que
Ernestina Godoy Ramos desmiente que la reforma al Código Fiscal 2026 implique espionaje a usuarios Crédito: Cuartoscuro

Su experiencia legislativa incluye haber sido diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. También coordinó el grupo parlamentario de Morena a nivel local y fue senadora electa por la Ciudad de México en fórmula con Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como fiscal capitalina, impulsó investigaciones sobre violencia de género, corrupción inmobiliaria y delitos de alto impacto, aunque su gestión tuvo señalamientos por el índice de impunidad y denuncias de presunto uso político de la institución. Pese a ello, Claudia Sheinbaum siempre la reconoció como “honesta, profesional e incorruptible” y fue llamada después a colaborar como consejera jurídica.

El propio Gertz Manero dedicó en su oficio de designación un exhorto a Godoy a conducir la FGR “con apego a los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género”.

En cuanto a los próximos pasos, Ernestina Godoy podrá figurar como candidata en la terna final para la designación oficial de fiscal general, ya que la ley no se lo impide.

Temas Relacionados

Ernestina GodoyFGRAlejandro Gertz ManeroFiscal interinaPolítica Mexicanamexico-noticias

