Médico del ISSSTE es separado tras ser exhibido en video enfrentando a enfermeros en plena guardia

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la separación temporal del médico Honore Registe Jean Gustave, adscrito al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, después de que un video viral exhibiera múltiples actos de abuso, confrontaciones con personal de enfermería y presuntos descuidos graves durante su jornada laboral.

La grabación, difundida por la cuenta @autodefensa.zarag, muestra a Jean Gustave discutiendo de manera agresiva con trabajadores del hospital y, además, lo señala por dormirse dentro de su turno. Las imágenes detonaron indignación y llevaron a que la institución activara los protocolos internos de manera inmediata.

<b>Un enfrentamiento tenso dentro del hospital</b>

El video captó un momento de alta tensión entre un enfermero y el médico, luego de que éste presuntamente retirara los “membrates” de los medicamentos. El diálogo escaló rápidamente:

— Enfermero: “¿Por qué quita mis membrates?”— Jean Gustave: “No, no lo voy a hacer.”— Enfermero: “¿No va a hacer qué?”— Jean Gustave: “Deja de grabar.”— Enfermero: “Tranquilo.”— Jean Gustave: “Deja de grabar.”— Enfermero: “¿Qué le pasa?”— Jean Gustave: “Deja de grabar.”

La discusión siguió aumentando de tono cuando el enfermero reclamó que el médico estaba afectando su labor.

— Enfermero: “Me está quitando mi trabajo.”— Jean Gustave: “Quitándole su trabajo.”— Enfermero: “Son los membrates del medicamento.”

La institución abrió un proceso tras viralizarse un video donde el doctor enfrenta a personal de enfermería.

Más adelante, el enfermero advirtió que el comportamiento del médico quedaría expuesto públicamente:

— Enfermero: “Te veré en las noticias.”— Jean Gustave: “No puedes grabar sin mi voluntad, también es delito.”

El momento cerró con el personal intentando continuar su trabajo y con el médico insistiendo en que la grabación no debía difundirse.

<b>Reacción inmediata del ISSSTE</b>

Tras la circulación del material, el ISSSTE emitió un comunicado asegurando que se aplicaron medidas inmediatas y que el proceso avanza bajo criterios administrativos y legales:

“Tras tener conocimiento del caso, se levantó el acta correspondiente y, conforme al protocolo, se determinó la separación temporal del médico mientras avanza el proceso normativo y se emite la resolución definitiva.”

La institución reiteró que el caso se maneja con apego estricto al marco jurídico y que se investigará cada una de las acusaciones mostradas en el video.