Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar la piel de naranja en las piernas desde casa

Esta rutina te ayudará a mejorar la firmeza del tren inferior

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La apariencia de la piel de naranja en las piernas es una preocupación estética común para muchas personas. Esta textura irregular, conocida también como celulitis, suele presentarse por la acumulación de grasa bajo la piel y por factores como la predisposición genética, los cambios hormonales o la falta de actividad física.

El ejercicio regular constituye una herramienta útil para mejorar el aspecto de la celulitis, ya que la actividad física favorece la circulación, fortalece la musculatura y contribuye a la reducción del tejido graso subcutáneo. Incorporar movimientos simples en la rutina diaria puede aportar beneficios visibles en pocas semanas, incluso sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Sentadillas: activación y tonificación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentadillas destacan como uno de los ejercicios más efectivos para las piernas. Fortalecen los glúteos, muslos y caderas, zonas propensas a acumular celulitis. Para una correcta ejecución, se recomienda separar los pies a la altura de los hombros y flexionar las rodillas mientras se baja el torso, siempre manteniendo la espalda recta. Los expertos sugieren realizar entre 15 y 20 repeticiones por serie, completando tres series por sesión. Una postura adecuada permite maximizar el trabajo muscular y evitar lesiones.

Elevación de cadera: firmeza para glúteos y muslos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejercicio accesible es la elevación de cadera. Acostado sobre una colchoneta, las plantas de los pies permanecen apoyadas y las rodillas dobladas. Desde esa posición, se eleva la pelvis hasta formar una línea recta de las rodillas a los hombros. Este movimiento activa especialmente los glúteos y los músculos posteriores del muslo. Trabajar esta zona resulta clave para reducir la apariencia de la piel de naranja, ya que la tonificación mejora la superficie cutánea y la circulación sanguínea. Se aconseja mantener la posición elevada unos segundos antes de regresar al inicio y completar 3 series de 12 a 15 repeticiones.

Zancadas: trabajo integral para piernas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zancadas resultan adecuadas tanto para principiantes como para quienes ya realizan actividad física regular. El ejercicio consiste en adelantar una pierna y flexionar ambas rodillas hasta que la trasera casi toque el suelo. Después, se regresa a la posición inicial y se repite con la otra pierna. Las zancadas ejercitan la parte delantera y trasera de los muslos, glúteos y caderas. Este movimiento favorece el drenaje linfático y contribuye a una mejor textura de la piel en las piernas. Se recomienda alternar piernas en cada repetición y completar un total de 10 a 15 repeticiones por lado, durante tres series.

La constancia en la práctica de estos ejercicios es fundamental para alcanzar resultados. Completar la rutina tres veces por semana y acompañarla con una alimentación equilibrada y la ingesta adecuada de agua puede potenciar la mejora del aspecto de la piel de naranja en las piernas.

