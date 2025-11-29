México

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

El integrante del Movimiento del Sombrero detalló que con anterioridad localizaron una osamenta en la zona

Foto: Facebook / Carlos Alejandro
Foto: Facebook / Carlos Alejandro Bautista Tafolla

El diputado Carlos Bautista Tafolla informó el hallazgo de 4 cuerpos en un predio familiar de Uruapan, Michoacán, por parte de un colectivo de madres buscadoras.

A través de sus redes sociales, el integrante del Movimiento del Sombrero detalló que el sitio se ubica en una zona conocida como Toreo El Alto, el cual abandonaron debido a la presencia del crimen organizado.

Con el apoyo de madres buscadoras, en el sitio se han localizado cuatro cuerpos humanos, pero el diputado aseguró que podrían existir “muchísimos más” en el lugar.

Ante los hechos, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para apoyar a los colectivos de búsqueda, quienes realizan sus labores con recursos propios en la mayoría de los casos.

“Hago un llamado a los tres órdenes de gobierno para apoyar a estos grupos que lo único que buscan es darles eterno descanso a sus familiares”, pidió.

“Hace 3 meses había reportado una osamenta”, informó el diputado

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Bautista Tafolla detalló que el predio en el que localizaron los cuatro cuerpos había sido abandonado por sus familiares desde hace al menos ocho años debido a la presencia de grupos criminales.

“(Es) un predio que tenemos familiar, ahí donde tenemos cultivo de aguacate orgánico y bueno, tenemos una reserva natural muy grande. Nuestro predio es el que comunica Torreón, El Alto con Tiamba. Entonces, es un tránsito ahí delincuencial muy, muy concurrido”, afirmó en un video en redes sociales.

Además, informó que hace aproximadamente tres o cuatro meses había reportado a las autoridades que un perro había sacado un cráneo del predio, por lo que alertó la posible presencia de restos humanos en el lugar.

“El Gobierno nunca nos hizo caso, yo les pedía que pusieran un cuartel ahí o que se hiciera algo, porque pasan muchas cosas. Entonces, nosotros optamos por salirnos del predio. Y bueno, hace como cuatro meses que salió esta osamenta yo me contacté con las madres buscadoras, yo les comenté que aquí habíamos encontrado una osamenta y ellas se pusieron en contacto conmigo”, explicó el diputado.

Carlos Tafolla era cercano al
Carlos Tafolla era cercano al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Crédito: fb: Carlos Tafolla

Una de las madres buscadoras comentó que los cuerpos podrían tener máximo dos años de haber sido enterrados en el predio y explicó que tenían planeado acudir el mes pasado, pero les cancelaron la diligencia por la inseguridad.

“Ya hace como más de tres meses nos dio el punto de referencia de este cráneo que había encontrado. Se pidió inmediatamente la búsqueda, no nos la dieron. Después de un mes nos la dieron, nos la cancelaron por inseguridad, nos la volvieron a cancelar por inseguridad. Entonces, esta búsqueda ya tenía bastante tiempo que la estábamos pidiendo. Ahora ya, este, se logró llevarla a cabo encontrando cuatro positivos”, dijo.

