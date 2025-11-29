México

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelan si piensan convertirse en papás nuevamente tras petición de su hija

Aunque la pequeña cuenta con tres medios hermanos, la diferencia generacional y la ausencia en el hogar han hecho que crezca prácticamente como hija única

La familia Derbez-Rosaldo descarta la
La familia Derbez-Rosaldo descarta la posibilidad de tener más hijos, según declaraciones de la cantante.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han experimentado un giro inesperado en la dinámica familiar tras la reciente petición de su hija menor, Aitana Derbez.

De acuerdo con la vocalista de Sentidos Opuestos, la pequeña de 11 años expresó su deseo de tener una hermana, confesión que inquietó al comediante y la cantante.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez
Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez mantienen firme su decisión de no ampliar la familia por motivos personales y médicos. Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision.

Aitana Derbez quiere tener una hermana, pero así responden sus padres

Pese a contar con tres hermanos mayores: Aislinn, Vadhir y José Eduardo; Rosaldo explicó que, aunque Aitana tiene hermanos, la diferencia de edad ha hecho que crezca prácticamente como hija única.

“Mi hija, aunque tiene tres hermanos mayores, le llevan 28, 23 y 22 años; en realidad Aitana crece como hija única”, compartió la también actriz.

Rosaldo explicó que la insistencia de Aitana por tener una hermana podría estar relacionada con el hecho de que sus hermanos no viven con ella, lo que refuerza su sensación de soledad en el entorno familiar.

Aitana Derbez expresa su deseo
Aitana Derbez expresa su deseo de tener una hermana, generando sorpresa en Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. (Foto: IG@alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez revelan si consideran ser padres

Cabe recordar que la posibilidad de que la familia Derbez-Rosaldo se amplíe nuevamente ha sido descartada en varias ocasiones por la propia cantante.

Después del nacimiento de la más pequeña de la familia, la intérprete de “Ardiente Tentación” fue enfática al afirmar que no contemplaba un nuevo embarazo. Mientras que, en agosto de 2018, reveló para el programa de El Gordo y La Flaca que el actor de “No se aceptan devoluciones” se sometió a una vasectomía después del nacimiento de su hija menor.

La fábrica ahorita está cerrada, no vamos a tener más bebés”, enfatizó, cerrando la puerta a nuevas incorporaciones a la familia.

La diferencia de edad entre
La diferencia de edad entre Aitana y sus hermanos mayores refuerza su sensación de crecer como hija única. (Foto: IG@alexrosaldo)

Años después, en septiembre de 2020, durante una entrevista en El Break de las 7 de Univision, compartió las razones detrás de su decisión de no tener más hijos, aunque en algún momento consideraron la posibilidad.

“No, ya no, ya no estamos en edad. En su momento lo llegué a pensar, lo llegamos a considerar, pero la verdad es que fue muy muy breve. Así como lo consideramos, luego luego dijimos: ‘No, mejor no’. Hubieran tenido que ser muy pegaditos, pero no”, sentenció.

De esta forma, la decisión de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo de no tener más hijos permanece firme, sustentada por motivos personales y médicos, así lo han expresado en diversas ocasiones.

La historia de amor entre
La historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se consolidó tras seis años de noviazgo y una original propuesta de matrimonio. (Foto: Instagram)

La historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

La relación entre la cantante y el comediante se formalizó después de superar varios obstáculos y tras seis años de noviazgo.

El actor de “La Familia P.Luche” le propuso matrimonio de manera original en 2012, vestido de príncipe y montado a caballo. Se casaron ese mismo año y, en 2014, nació su hija Aitana, consolidando su familia.

A pesar de los rumores y dificultades, la pareja ha demostrado solidez y madurez, enfrentando juntos los retos de la vida pública y personal. Además, junto al resto de los integrantes de la familia, comparten el proyecto “De viaje con los Derbez”.

