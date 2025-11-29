México

Estos son los ingredientes tóxicos ocultos en alimentos que comes todos los días

Forman parte de la dieta cotidiana, aunque contienen aditivos y sustancias pueden afectar la salud cuando se consumen de manera habitual

Forman parte de la dieta cotidiana, aunque contienen aditivos y sustancias pueden afectar la salud cuando se consumen de manera habitual

Aunque solemos pensar que los alimentos empaquetados del supermercado son seguros, lo cierto es que una gran parte de ellos contiene ingredientes que, consumidos con frecuencia, pueden provocar efectos negativos en el organismo.

La mayoría pasan desapercibidos porque aparecen en las etiquetas bajo nombres técnicos o abreviaciones poco familiares. Estos son algunos de los más comunes y perjudiciales.

Glutamato monosódico: el potenciador de sabor más cuestionado

Uno de los aditivos más señalados es el glutamato monosódico (MSG), utilizado para intensificar el sabor en sopas instantáneas, botanas, comida rápida y alimentos preparados.

Aunque para la mayoría es inocuo, en personas sensibles puede generar dolores de cabeza, malestar general, aumento del apetito y, a largo plazo, contribuir al exceso de peso.

Jarabe de maíz de alta fructosa: el endulzante oculto más presente

Otro ingrediente ampliamente extendido en refrescos, jugos industrializados y productos de bollería es el jarabe de maíz de alta fructosa. Este endulzante barato y altamente procesado se ha relacionado con el incremento de la obesidad, la resistencia a la insulina y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Muchos alimentos procesados del supermercado esconden aditivos y sustancias que, bajo nombres técnicos o abreviaturas, pueden afectar la salud cuando se consumen de manera habitual

Grasas trans: el peligro silencioso en ultraprocesados

Las grasas trans, presentes en margarinas, galletas, frituras, comida rápida y productos de larga duración, son consideradas entre las más dañinas para la salud. Aumentan el colesterol LDL —el “colesterol malo”— y elevan el riesgo de infarto, por lo que organismos internacionales recomiendan evitarlas por completo.

Edulcorantes artificiales: una alternativa que no siempre es más saludable

Aspartamo, sucralosa y sacarina son algunos de los edulcorantes artificiales más comunes en productos “light”, bebidas “sin azúcar”, yogures y postres bajos en calorías.

Aunque reducen la ingesta calórica, investigaciones recientes indican que pueden alterar la microbiota intestinal, aumentar los antojos de azúcar y modificar procesos metabólicos.

Nitritos y nitratos: conservadores ligados a riesgos cancerígenos

En embutidos, jamones, salchichas y carnes curadas, los nitritos y nitratos se emplean para conservar el color y extender la vida útil. Sin embargo, su consumo habitual se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, según diversos estudios epidemiológicos.

Aceites vegetales refinados: un exceso de omega-6 que afecta la salud

Los aceites vegetales refinados como los de maíz, soja y girasol son comunes en cocinas y productos procesados. Debido a su procesamiento industrial y alto contenido de omega-6, pueden promover inflamación crónica, un factor relacionado con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Muchos alimentos procesados del supermercado esconden aditivos y sustancias que, bajo nombres técnicos o abreviaturas, pueden afectar la salud cuando se consumen de manera habitual

Colorantes artificiales: aditivos que afectan especialmente a niños

Finalmente, los colorantes artificiales presentes en dulces, cereales, bebidas y productos dirigidos a niños han sido asociados a reacciones alérgicas y, en algunos casos, a hiperactividad en la infancia.

