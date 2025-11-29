El último acto valiente de Gibrán: su familia donará sus córneas y riñones en Zamora tras sufrir muerte cerebral

El pequeño Gibrán fue parte de los sobrevivientes del accidente que una patrulla de la Guardia Nacional ocasionó el pasado domingo 23 de noviembre | Imagen Ilustrativa Infobae

La familia del pequeño Gibrán ―de tan solo cinco años de edad― autorizó la donación de sus órganos después de que médicos confirmaran su muerte cerebral. El menor era el único sobreviviente de un choque múltiple en Zamora, Michoacán, en el que participaron una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y dejó al menos cuatro personas muertas.

De acuerdo con información de medios locales, una vez decretada la muerte encefálica, la abuela del menor ―como tutora legal― dio su consentimiento para la procuración de órganos y tejidos viables como córneas y riñones. Ante esto, los órganos serán trasladados a unidades médicas de alta especialidad y distribuidos para trasplantes pediátricos, lo que convierte este acto en una oportunidad de vida para otros menores.

Al mismo tiempo, la familia emitió un mensaje breve donde agradeció el apoyo recibido y pidió respeto en medio del duelo. Autoridades sanitarias y de salud de Michoacán coordinan la logística de trasplante. Esto último con la esperanza de que el último gesto “de amor” de Gibrán deje un legado positivo tras la tragedia.

EL menor era atendido en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS en Charo, Michoacán | Google Maps

El accidente fatal: Gibrán perdió a sus padres en Zamora, Michoacán

El domingo 23 de noviembre, alrededor de las 11:30 horas, una patrulla de la Guardia Nacional circulaba por la avenida Madero Norte, rumbo a atender una presunta emergencia, cuando colisionó contra una camioneta particular en el cruce con la avenida Santiago, a la altura del puente peatonal Palo Alto.

El impacto desencadenó una carambola en la que estuvieron involucrados al menos cinco vehículos: la patrulla, dos camionetas particulares, una motocicleta y un ciclista. La camioneta transportaba a una familia. Según fuentes oficiales, resultaron muertas de manera instantánea una mujer y dos menores de edad.

Así mismo, un motociclista también perdió la vida más tarde; en tanto, otros pasajeros fueron trasladados a hospitales de la zona. Entre los lesionados estaba Gibrán —quien en principio sobrevivió— y otras personas, incluidos elementos de la propia Guardia Nacional.

Tras el accidente, autoridades de Zamora y corporaciones de emergencia acordonaron la zona. La Fiscalía Regional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Los padres de Gibrán fueron parte de las cuatro personas que perdieron la vida en este accidente automovilístico en Zamora, Michoacán | Captura de Pantalla

Muerte cerebral, traslado a hospital y la decisión altruista de Gibrán

Gibrán fue trasladado en helicóptero al Hospital de Alta Especialidad del IMSS en Charo, debido a la gravedad de sus lesiones. Pese a los esfuerzos médicos, la tarde del miércoles su estado se declaró irreversible: fallecimiento cerebral, lo que obligó a desconectarlo. Fue en ese momento cuando su familia —por medio de su abuela — decidió autorizar la donación de órganos.

El alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, reconoció públicamente la decisión familiar. Afirmó que, en medio de la tragedia, la donación fue vista como un acto de generosidad que puede dar nueva vida a otras personas necesitadas.

La reacción ciudadana y una posible reparación del daño a familiares

Tras el incidente, testigos y parte de la ciudadanía demandan transparencia en la investigación. Se cuestiona la velocidad de la patrulla, la conducción en zona urbana y la activación de protocolos de emergencia.

Los familiares del pequeño sobreviviente aún analizan si pedirán a las autoridades de Michoacán o a la FGR la reparación del daño | Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras esto ha ocurrido, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por homicidio y posible negligencia, dada la participación de una unidad oficial en el accidente. Sobre esa misma línea, familiares de las víctimas analizan si emprenderán acciones legales para exigir reparación del daño.