Cómo lucen actualmente los hijos de Enrique Peña Nieto

(IG: @alejandroprepre)

Paulina, Alejandro y Nicole, hijos del ex presidente de México Enrique Peña Nieto y su primera esposa Mónica Pretelini, se reunieron en noviembre de 2025 para celebrar una ocasión muy especial.

Se trató nada más y nada menos que de la graduación de Nicole Peña Pretelini, quien estudió una licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac.

Fue la propia egresada quien compartió fotografías de la celebración a través de sus historias de Instagram. Con ello, no solo presumió su logro académico, también mostró cómo lucen ella y sus hermanos actualmente.

Nicole Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, celebró su graduación de la licenciatura de Comunicación. (IG: @nicolepp)

“Felicidades, gordita, por este logro que acabas de concluir, me siento muy orgulloso de verte crecer y de tus metas”, escribió Alejandro Peña Pretelini sobre una foto.

El gran ausente en la celebración fue Enrique Peña Nieto. Cabe recordar que Mónica Pretelini murió el 11 de enero de 2007 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Peña Nieto y quiénes son sus madres?

El ex presidente de México tiene cuatro hijos: Paulina, Alejandro, Nicole (fruto de su matrimonio con Mónica Pretelini) y Diego (nacido de su relación amorosa con Maritza Díaz Hernández); no tuvo hijos con su segunda esposa, Angélica Rivera.

Paulina -de lado izquierdo- y Nicole Peña Pretelini -de lado derecho- en la boda de Alejandra Capetillo.(Instagram)

Paulina Peña Pretelini

Ella es la primogénita de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini. Nació el 3 de octubre de 1995 y actualmente tiene 30 años. Estudió Dirección Internacional de Hoteles en la Universidad Anáhuac y en 2024 contrajo nupcias con Fernando Tena, hijo del director técnico de fútbol del mismo nombre.

Alejandro Peña Pretelini

Es el segundo hijo del matrimonio Peña Pretelini. Nació el 27 de enero de 1998 y actualmente tiene 27 años. Estudió Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en la Universidad Anáhuac y tiene una relación amorosa de un año con Marian Ralph.

(IG: @alejandropepre)

Nicole Peña Pretelini

Es la última hija del matrimonio Peña Pretelini. Nació el 1 de marzo de 2000 y actualmente tiene 25 años. Estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac y se desconoce si tiene una relación amorosa.

Diego Peña Díaz

Es el hijo menor de Enrique Peña Nieto, fruto de su romance con Maritza Díaz Hernández. Nació el 25 de junio de 2004 y actualmente tiene 21 años de edad. Está estudiando la licenciatura en Administración de Empresas y se desconoce si tiene una relación amorosa.

Maritza Díaz compartió esta foto en su cuenta de X este 2025 para felicitar a su hijo.(X: @MaritzaDiazHdz)

¿Quiénes son las famosas hijastras de Enrique Peña Nieto?

El ex presidente de México fue padrastro de las hijas de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro durante los nueve años (2010-2019) que duró su matrimonio con la actriz.

Ellas son: Sofía Castro (actriz), Regina Castro (equitación) y Fernanda Castro (compositora).

De izquierda a derecha: Paulina Peña, Fernanda Castro, Enrique Peña Nieto, Alejandro Peña, Angélica Rivera, Sofía Castro, Regina Castro y Nicole Peña. (IG: @alejandropepre)