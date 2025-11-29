Bolo Fest 2025: cuántos asistentes se esperan en el desfile navideño de este sábado

El Bolo Fest 2025 recorrerá tres kilómetros de Paseo de la Reforma con globos gigantes y carros alegóricos. Captura: YT/ David Arcos

La magia de la Navidad volverá a apoderarse de la Ciudad de México este sábado 29 de noviembre con la llegada del esperado Bolo Fest 2025, el tradicional desfile navideño organizado por una tienda departamental, que este año se celebrará bajo el concepto “Showtime”, prometiendo un espectáculo lleno de color, música, acrobacias, ilusiones y personajes icónicos.

De acuerdo con los organizadores, el Bolo Fest 2025 iniciará a las 3:00 de la tarde y tendrá una duración aproximada de dos horas, tiempo en el que miles de familias podrán disfrutar del paso de carros alegóricos, globos gigantes, bandas musicales y espectáculos en vivo a lo largo de uno de los corredores más emblemáticos de la capital.

El recorrido del desfile comenzará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Monumento a la Revolución, cubriendo tres kilómetros sobre Paseo de la Reforma, por lo que se prevé un importante dispositivo de seguridad y cierres viales en la zona. Las autoridades y la empresa organizadora recomendaron llegar con al menos una hora de anticipación, ya que se estima una asistencia superior a las 700 mil personas.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de 15 globos monumentales, encabezados por el tradicional Bolo. Entre los globos más esperados destaca el de “The Elf on the Shelf”, con 15 metros de altura, que fue traído especialmente desde Londres. También participarán globos de marcas como LEGO, Spin Master, Fisher Price, GAP, Apache, The Disney Store, Bluey, Playmobil y Jazwares, que darán identidad y dinamismo al recorrido.

Además, el desfile contará con cinco carros alegóricos, entre ellos el carro principal de la tienda organizadora, una estructura de 12 metros de altura dedicada a la magia y el ilusionismo. A este se sumarán vehículos temáticos de Hasbro, Mattel y Disney, que llenarán de fantasía y creatividad cada tramo del recorrido.

En el apartado musical, el Bolo Fest 2025 contará con la participación de 11 bandas de talla nacional e internacional, como Los Delfines de Xalapa, la Banda Municipal de Acosta, Costa Rica, así como Los Búhos de Xalapa, considerada una de las agrupaciones musicales más importantes del país. Todas ellas interpretarán piezas festivas y marchas que acompañarán el paso de los contingentes.

La producción de este año incluirá la participación de más de 2 mil 800 artistas provenientes de México y Latinoamérica, quienes darán vida a coreografías, números de danza, magia, acrobacias y representaciones escénicas que celebran la unión familiar y el espíritu navideño. Asimismo, el desfile contará con la presencia estelar de personalidades como Carlitos, Lukas Urikijo y Gibby Jime, quienes aportarán entusiasmo y cercanía con el público infantil.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, se transmitirá el Bolo Fest 2025 en vivo a través de TikTok y YouTube, con el objetivo de que familias de todo el país puedan disfrutar del espectáculo desde casa y formar parte de esta tradición decembrina.

De cara al evento, los organizadores emitieron una serie de recomendaciones para el público, entre ellas llegar con anticipación, elegir con tiempo el punto de observación, preferentemente en zonas como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete y el Monumento a la Revolución, además de consultar la ruta oficial y los cierres viales.

También se sugiere llevar protector solar, gorra, botella de agua y, de ser posible, un banco plegable, así como respetar los espacios designados para adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños pequeños, con el fin de garantizar una experiencia segura y agradable para todos.