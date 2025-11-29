Beca de Aprovechamiento Académico Edomex: estas son las fechas de registro para el ciclo 2025–2026

El Estado de México abrió su convocatoria dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y nivel superior

La Secretaría de Educación del Estado de México puso en marcha el registro para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Nivel Básico, correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, un apoyo dirigido a alumnas y alumnos de primaria y secundaria que han demostrado un destacado desempeño académico.

Este programa forma parte de las acciones estatales para incentivar la continuidad educativa, reducir el abandono escolar y apoyar la economía de las familias mexiquenses.

El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera escalonada durante la primera semana de diciembre de 2025, con fechas asignadas según la inicial del primer apellido del estudiante. Esta estrategia busca mantener un flujo ordenado en la plataforma digital y evitar saturaciones durante la captura de datos.

Fechas confirmadas de registro según inicial del apellido

La convocatoria establece dos bloques de registro ya confirmados:

1 al 3 de diciembre de 2025 — Apellidos A, B, C, D y E

Durante estos días podrán registrarse las y los aspirantes cuyo primer apellido inicie con las letras A–E. Este primer bloque marca el arranque oficial del proceso para el ciclo 2025–2026.

Como parte de las acciones para impulsar la continuidad educativa y apoyar a las familias mexiquenses, la Secretaría de Educación del Edomex abrió el registro de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico 2025–2026

2 al 4 de diciembre de 2025 — Apellidos F, G, H, I y J

Para quienes tengan apellidos F–J, el registro estará disponible del 2 al 4 de diciembre. La convocatoria correspondiente a este grupo reitera que solo las y los estudiantes de primaria y secundaria pública del Estado de México podrán participar.

La Secretaría de Educación anunciará próximamente las fechas correspondientes al resto del abecedario, por lo que se recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales.

Registro en línea y requisitos para participar

El trámite se realizará exclusivamente en línea mediante el portal oficial:👉 seduc.edomex.gob.mx/becas

Ahí, las familias podrán consultar los requisitos, conocer la documentación necesaria y llenar el formulario digital. Si bien cada convocatoria específica detalla la información solicitada, generalmente se requiere:

Acta de nacimiento de la o el estudiante

CURP

Comprobante de domicilio

Boleta o constancia de estudios vigente

Identificación de la madre, padre o tutor

La Secretaría de Educación recomienda realizar el registro desde una computadora, verificar cuidadosamente los datos capturados y cargar los documentos en formato digital legible.

La Secretaría de Educación del Edomex abrió el registro de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico 2025–2026, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria con excelencia escolar

Un programa clave para impulsar el bienestar escolar en Edomex

La Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico es uno de los programas más importantes del Gobierno del Estado de México para promover la permanencia escolar. Está dirigida a niñas, niños y adolescentes con buen rendimiento académico inscritos en escuelas públicas, brindándoles un apoyo económico que ayuda a fortalecer su trayectoria educativa.

Con el inicio del registro por bloques para diciembre de 2025, miles de estudiantes mexiquenses tendrán la oportunidad de acceder a este beneficio. La Secretaría de Educación reiteró que el proceso es gratuito, personal y sin intermediarios, e invitó a las familias a consultar periódicamente el sitio oficial para conocer las siguientes etapas del calendario de registro.