México

¿Bad Bunny traerá ‘La Casita’ a México? Esto sabemos del polémico escenario que causa incertidumbre en sus fans

El regreso del puertorriqueño genera ansiedad ante la controversial escenografía que ha dejado molestos a fanáticos en otros países

¿Bad Bunny traerá 'La Casita'
¿Bad Bunny traerá 'La Casita' a México? (Europa Press / Instagram)

La gira mundial de Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha encendido la emoción (y la polémica) a unos días de que el cantante puertorriqueño llegue a la Ciudad de México para ofrecer ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros del 10 al 21 de diciembre.

Sin embargo, no todo es celebración anticipada: la incertidumbre y la controversia rodean a “La Casita”, el escenografía secundaria (o principal) que Benito lleva como parte de su show y que ya ha provocado fuertes reclamos y hasta amenazas de demanda colectiva en otras ciudades de Latinoamérica.

¿Qué es “la casita” de Bad Bunny y por qué causa polémica?

Los Grammys destacaron la puesta
Los Grammys destacaron la puesta en escena de Bad Bunny en su residencia - crédito @badbunnypr / Instagram

La Casita se ha convertido en uno de los elementos más distintivos del show de Bad Bunny. Inspirada en una sencilla vivienda de clase media en Puerto Rico, la estructura sirve como segundo escenario, donde el artista no sólo canta, sino que convive con invitados y amigos, creando una experiencia íntima y diferente para quienes se encuentran cerca de esa zona.

Originalmente -durante su residencia en Puerto Rico- La Casita no era un escenario secundario, sino una parte integral de su escenografía principal.

Sin embargo, en Latinoamérica, dicho espacio se ha manejado como un stage alterno, el cual por el diseño narrativo del show, en realidad es muy protagónico.

Escenario de Bad Bunny en
Escenario de Bad Bunny en Costa Rica. (TikTok)

El problema ha surgido porque La Casita, en varias ciudades, se coloca justo en el extremo opuesto al escenario principal, lo que beneficia a los asistentes con boletos más económicos, mientras que quienes pagaron entradas VIP, PIT o General A quedan lejos del artista durante más de la mitad del concierto.

En eventos recientes, como los de Costa Rica y Chile, fans manifestaron su inconformidad: “Tengo entendido que son 30 o 40 minutos que va a cantar en la casita y de hecho, las mejores canciones las canta ahí y aún así me van a cobrar 400 mil pesos. Me parece injusto, devuélveme una parte de mi entrada, lo que me van a dar no equivale a lo que pagué”, expresó una usuario chilena en TikTok.

Otro comentario reiteró: “El 70% del concierto va a ser al otro extremo de las entradas más caras y nosotros vamos a ver sólo la parte de atrás de la casa y veremos el concierto en pantallas”.

¿Qué respondieron los organizadores?

Escenario de Bad Bunny en
Escenario de Bad Bunny en Chile. (TikTok)

La molestia ha sido tal que, según lo documentado en Chile, fans de sectores VIP/PIT incluso buscan organizar demandas colectivas contra la productora, alegando publicidad engañosa.

Daniel Merino, Entertainment Manager de la empresa que llevó el show a Santiago, escribió en redes: “Entiendo que hay muchas preguntas [sobre] la Casita de Benito en los shows […] la respuesta es que hasta ahora sí viene, y se verá donde técnicamente es posible su ubicación”.

Merino agregó que los boletos se compraron antes de definir “la casita” y que “el pagar una entrada no te da derecho a decirle a un artista donde se para y canta una canción”.

Aunque borró sus mensajes poco después, sus respuestas enfurecieron al público y el conflicto sobre el diseño del show persistió. Una vez concluidos los show, varios fans (con entradas preferenciales) se quejaron con amplios videos en TikTok y otras redes.

¿Qué pasará en México con ‘La Casita’ de Bad Bunny?

(Instagram/@badbunnypr)
(Instagram/@badbunnypr)

Desde luego, la duda sobre la ubicación de la casita en México crece. Aquí, los boletos más costosos para las zonas PIT se pagaron por arriba de los $12 mil pesos mexicanos, mientras que quienes adquirieron entradas en otras secciones como GENERAL B y gradas posteriores, podrían verse beneficiados si el escenario secundario se coloca del lado contrario al principal.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre dónde será colocada La Casita en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. Los rumores se alimentan de mapas no definitivos y experiencias en otros países.

Mientras algunos seguidores están felices por la posibilidad de ver de cerca al artista desde zonas más accesibles, muchos otros expresan enojo e incertidumbre. En redes sociales, usuarios organizan debates, comparten mapas y hasta planean monitorear el montaje del recinto con el propósito de detectar a tiempo dónde estará ubicada la polémica casita.

Bad Bunny permanecerá en México bastante tiempo, el suficiente para poner de cabeza a un país entero que es fanático de su música. Sus conciertos en el Estadio GNP Seguros están programados para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

