31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

31 Minutos presenta su espectáculo navideño en el Estado de México, consolidando su éxito más allá de la televisión. (Cortesía: Prime Video)

31 minutos, considerado todo un fenómeno televisivo, dará el salto de la pantalla al escenario con una presentación especial en el Estado de México, consolidando su presencia más allá del formato original.

La adaptación teatral se basa en la película 31 minutos: Calurosa Navidad, que debutó en la plataforma Amazon Prime el pasado 21 de noviembre, y promete acercar a los seguidores de la serie a una experiencia completamente nueva.

La segunda película de 31 minutos promete ofrecernos una aventura llena de humor, creatividad y festividad. Crédito: Amazon Prime

31 Minutos en Edomex: todos los detalles de su presentación

El montaje teatral de 31 minutos se suma a una tendencia creciente de llevar producciones audiovisuales exitosas al ámbito escénico, lo que permite a los espectadores interactuar de manera más directa con los personajes y las historias que han seguido durante años.

El show navideño de 31 Minutos tendrá lugar en el Edomex el próximo 21 de diciembre, permitiendo a los seguidores corear temas emblemáticos como “Yo nunca vi televisión”, “Mi muñeca me habló” y “Me cortaron mal el pelo”.

La presentación en vivo está programada para realizarse un mes después del estreno de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad, ampliando así la oferta de entretenimiento ligada a la popular franquicia.

La adaptación teatral de 31 Minutos: Calurosa Navidad ofrece una experiencia única para los seguidores de la serie en Edomex. (Cortesía: Prime Video)

El espectáculo navideño contará con una única función en el Teatro Las Torres de Satélite el 21 de diciembre a las 13:00 horas. Los organizadores informaron que el precio de los boletos no supera los 500 pesos mexicanos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para los seguidores.

Precio de los boletos

Planta baja: $450

Mezzanine: $350

La venta de boletos para el show navideño de 31 Minutos ya está disponible a través de la página oficial de Arema. Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir mercancía oficial del programa, que es reconocido como un ícono de la televisión chilena por su formato de títeres y parodia de noticiero.

El éxito de 31 Minutos en México y los espectáculos que llegarán en 2026

En abril de 2025, 31 Minutos regresó a la Ciudad de México para una firma de autógrafos en el Museo Franz Mayer, donde los fans pudieron conocer a personajes como Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño.

El evento fue un éxito y demostró el cariño del público mexicano por la serie, que se transmitió originalmente en Canal 11 y se convirtió en un referente de la televisión infantil y juvenil en el país.

31 Minutos mantiene su vigencia en México con eventos, conciertos y la participación de sus creadores en actividades culturales. (YouTube/NPR)

Meses después, en octubre de 2025, se anunció la gira “Radio Guaripolo II”, que llevará a los títeres a varias ciudades mexicanas, incluyendo Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún. El espectáculo recrea un estudio de radio en vivo, con nuevas secciones, entrevistas y canciones originales, manteniendo el humor absurdo y la sátira que caracteriza a la serie.

El éxito conseguido en los últimos eventos, ha demostrado que sigue vigente y muy activo en México con eventos, conciertos, lanzamientos y la participación de sus creadores en actividades culturales.