Rescate de perrito en vías desata atrasos en Línea 2 del Metro CDMX: recorrió 11 kilómetros

Rescate de perrito línea 2 del Metro (Metrocdmx/FB)

La mañana de este viernes se vivió una situación inusual en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, luego de que un perro se adentrara en las vías y avanzara alrededor de 11 kilómetros, provocando importantes retrasos en el servicio durante un par de horas.

El incidente inició poco después de las 6:00 de la mañana en la estación Chabacano, cuando usuarios reportaron la presencia del animal caminando entre los rieles.

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC), el perro presuntamente cayó a las vías y comenzó a avanzar rumbo al norte.

A partir de ese momento, su recorrido fue captado en fotografías y videos que circularon rápidamente en redes sociales, donde se observaba al canino llegando a diferentes estaciones mientras personal del Metro intentaba interceptarlo.

En uno de los intentos de captura, un trabajador se acercó para asegurar al animal, sin embargo, este se asustó y emprendió la carrera nuevamente, lo que complicó aún más su rescate. La prioridad, señalaron autoridades del Metro, era garantizar su seguridad y evitar cualquier accidente que pusiera en riesgo su vida o la operación del sistema.

La primera suspensión de corriente ocurrió cuando el perro fue detectado en la estación Zócalo-Tenochtitlán, momento en que se realizaron maniobras para intentar detenerlo, aunque sin éxito.

El recorrido continuó hacia la zona norte de la Línea 2, avanzando de manera ininterrumpida a lo largo de 13 estaciones.

Logran atraparlo en estación Cuatro Caminos

Después de recorrer 11 kilómetros en las vías del metro, rescatan a perrito en estación Cuatro Caminos Crédito: (Observatorio Metropolitano/FB)

Fue hasta la terminal Cuatro Caminos donde, tras más de dos horas de esfuerzos coordinados, el personal de Protección Civil del Metro logró rescatarlo. El STC informó que el animal recorrió aproximadamente 11 kilómetros sobre la vía, una distancia poco común en este tipo de incidentes.

Las labores para asegurar al perro obligaron a realizar cortes intermitentes de energía y detenciones prolongadas de trenes, lo que ocasionó afectaciones al servicio durante el horario de mayor demanda.

Usuarios reportaron retrasos significativos, andenes saturados y mayor tiempo de espera para llegar a sus destinos, incluidos centros de trabajo y citas programadas.

Será puesto en adopción

Lomito recorrió 13 estaciones de la Línea 2 (especial)

Una vez puesto a salvo, el perrito fue trasladado al Centro de Transferencia Canina (CTC), ubicado en la estación Rosario, donde se inició el protocolo de valoración veterinaria. El Metro señaló que, como ocurre con todos los animales rescatados dentro de sus instalaciones, recibirá atención médica, alimentación y cuidados necesarios para posteriormente ser integrado al programa de adopciones.

El STC recordó que el CTC se ha convertido en un refugio seguro para perros hallados en las instalaciones del Metro, y reiteró la importancia de mantener vigilados a los animales de compañía para evitar que ingresen a zonas de riesgo como las vías de este sistema de transporte.

Pese a las molestias ocasionadas, usuarios en redes sociales celebraron que el rescate concluyera con éxito y que el pequeño viajero de cuatro patas tenga ahora una oportunidad para encontrar un nuevo hogar.