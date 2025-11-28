Qué autos no circulan este sábado 29 de noviembre en CDMX y Edomex

Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa. (Infobae/Jovani Pérez)

Para hoy 29 de noviembre de 2025, te compartimos el calendario del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino en el Valle de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina. Tómalo en cuenta y evita una multa.

El Hoy No Circula se aplica en el centro de México desde 1989, mientras que la versión sabatina de este programa de restricción vehicular se implementó en 2008.

El programa tiene como meta bajar los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de automóviles entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación deeste programa sabatino en la capital y la entidad mexiquense es un tanto distinta al que se emplea de lunes a viernes.

Que un coche circule o no en sábado en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Al ser el quinto sábado del mes, este 29 de noviembre, todos los autos con holograma 1 no se ven afectados por el Hoy no circula sabatino, es decir, pueden circular libremente.

Los únicos vehículos que no pueden manejar este sábado son aquellos con holograma 2 y foráneos, sin importar el último número de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los carros con holograma cero y doble cero, así como eléctricos e híbridos no se ven afectados en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su aplicación depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los automóviles con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los vehículos con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará solo a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los vehículos, incluidos aquellos que tengan holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún carro es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a instaurar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en el Valle de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En la zona metropolitana se debe de verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

