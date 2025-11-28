Policía municipal de Cuautitlán hiere a su pareja y se suicida

Palacio Municipal de Cuautitlán (Jorge Contreras/Infobae México)

Un elemento activo de la policía municipal de Cuautitlán perdió la vida luego de presuntamente quitarse la existencia tras atacar con un arma punzocortante a su pareja sentimental, una mujer de 28 años, en hechos ocurridos este jueves al interior de un domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial de la policía municipal, se encontraba dentro de una vivienda localizada en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Ricardo Flores Magón, donde habría agredido a la mujer durante una aparente discusión.

Tras herirla, el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, presuntamente se ahorcó dentro del mismo inmueble.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos y detectar la situación, por lo que elementos de seguridad municipal acudieron al lugar y encontraron a la mujer gravemente lesionada.

La escena fue de inmediato acordonada para preservar posibles indicios que permitan esclarecer el hecho.

Mujer es atendida en hospital

Policía municipal presuntamente se suicida en Cuautitlán, Edomex (Sintoniática Digital/FB)

Poco después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta como delicado.

Mientras tanto, el cuerpo del agresor fue identificado por sus propios compañeros, quienes confirmaron que se trataba de un elemento activo de la corporación.

Las autoridades locales informaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento del caso e inició una carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente para determinar las circunstancias del ataque y del fallecimiento del oficial.

Asimismo, se informó que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y recabó evidencias dentro del domicilio, con el fin de esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar si el hombre efectivamente se privó de la vida después de herir a su pareja.

Este incidente ha generado consternación entre vecinos y dentro de la propia corporación, pues se trata de un caso que involucra violencia de género y el posible uso indebido de fuerza por parte de un elemento policial fuera de servicio.

Autoridades municipales señalaron que colaborarán con la investigación y reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia familiar o de pareja para evitar que ocurran tragedias similares.

La FGJEM continúa con las indagatorias para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades, mientras que la mujer agredida permanece bajo atención médica especializada.