Los 3 escándalos que tambalean el reinado de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025

La originaria de Tabasco se alzó con la corona de Miss Universo (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El pasado 21 de noviembre, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en llevarse la corona del certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo. “Porque los sueños se cumplen y porque Dios así lo quiso”, fue una de las frases que convirtieron a la joven tabasqueña en toda una sensación mediática.

Con un vestido rojo, una sonrisa radiante y un discurso empoderador para las mujeres, Fátima Bosch se unió al club de mexicanas ganadoras, ese que inauguró Lupita Jones en 1991 y al que se le unieron después Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Pero el poderoso triunfo de la mexicana no sólo generó aplausos entre mexicanos, sino controversias que la llevaron a defender su corona en más de una ocasión.

Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch: levantar la voz

La edición 74 de Miss Universo dejó declaraciones contenidas de Nawat Itsaragrisil en medios y redes sociales. (REUTERS)

El nombre de la mexicana se convirtió en tendencia global por primera vez luego de que Nawat Itsaragrisil, uno de los directores del certamen celebrado en Tailandia, la increpó en una reunión por no “obedecer” instrucciones relacionadas con la difusión de material promocional del país anfitrión.

El hombre la insultó, y ella, en respuesta, abandonó la reunión frente a los ojos del directivo y varias de sus compañeras reinas de belleza; incluso, algunos de ellas decidieron seguirla.

Como era de esperarse, el caso se viralizó, a tal punto que Nawat tuvo que pedir disculpas entre lágrimas y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la joven por “alzar la voz”.

Omar Harfouch y su señalamiento: “Fátima Bosch es una falsa ganadora”

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 reavivó el debate sobre la transparencia del certamen. (AFP/Instagram: Omar Harfouch)

Uno de los jueces de Miss Universo 2025 era Omar Harfouch, un importante músico franco-libanés que, de hecho, renunció al certamen apenas unas cuántas horas de que se llevara a cabo la final.

Harfouch acusó a los directivos de Miss Universo de que un “jurado improvisado” había previamente seleccionado a las treinta mujeres que se convertirían en finalistas, incluso antes de que iniciara el concurso.

El ex juez acusó al certamen de hacer fraude, y cuando Fátima Bosch fue anunciada como la vencedora, la llamó “falsa ganadora”. Pero no paró ahí, Harfouch después aseguró que la tabasqueña tenía una corona debido a supuestos contratos e intereses económicos entre Raúl Rocha, copropietario de la empresa responsable de Miss Universo, y Bernardo Bosch Hernández, padre de la joven, alto ejecutivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Entre 2018 y 2025 me desempeñé como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, declaró después el padre de Miss Universo 2025.

La respuesta de “haters” de Fátima Bosch fue tal, que la mexicana se vio obligada a defender su triunfo y lanzar un comunicado en redes sociales:

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, escribió.

Raúl Rocha: el último ataque contra Fátima Bosch

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

De todos los escándalos, las acusaciones contra el dueño de Miss Universo es el que más ha manchado el triunfo de Fátima Bosch. El mexicano enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Entre los delitos señalados están el tráfico de armas y de hidrocarburos.

Fue el periodista Carlos Loret de Mola quien difundió en cuenta de X acusaciones directas contra Rocha Cantú. El periodista detalló que el empresario “huachicoleó combustible desde Guatemala” y que fungió como “suministrador de armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

La causa penal ha alcanzado ya a trece personas para quienes se emitieron órdenes de captura.

Fuentes extraoficiales señalan que Rocha Cantú habría comenzado a colaborar con las autoridades mexicanas en calidad de testigo protegido. Esta condición se habría negociado tras un acuerdo con la FGR, poco tiempo después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Desde que se hizo público el problema legal de Rocha Cantú, Fátima Bosch ha disminuido su actividad en redes sociales y, periodistas como Jordi Martin aseguran que la tabasqueña no descarta renunciar a su corona.