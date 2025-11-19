Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

Explotó artefacto en expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa. (X/@thepuni26470896)

Un artefacto explosivo detonó la noche del martes en un expendio de cerveza del fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán, Sinaloa, dejando como saldo una mujer herida y la fachada del establecimiento sufrió daños considerables.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 18:45 en la avenida Manuel J. Clouthier, cerca de la esquina con calle Álamos, frente al Mercado Hacienda Victoria y a escasos metros de canchas deportivas.

¿Qué dijo la SSP de Mazatlán?

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP Mazatlán) informó que cuerpos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y servicios de emergencia acudieron tras recibir el reporte al 911.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia respondieron al incidente. (X/@thepuni26470896)

De acuerdo con el comunicado oficial, la agencia municipal detalló que, tras los hechos ocurridos en el expendio de venta una mujer presentó diversas lesiones y recibió atención en el lugar, y actualmente se reporta como estable. El evento también ocasionó daños materiales en el establecimiento.

Respecto a las causas de la explosión, los primeros informes oficiales apuntan a que “pudo tratarse de un artefacto de fabricación casera”.

Las autoridades señalaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa será la instancia responsable de ampliar las diligencias para determinar el móvil de los hechos y el tipo de artefacto utilizado.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencia 911, con el objetivo de que los elementos de seguridad actúen de manera oportuna y puedan ofrecer el apoyo necesario.

Medios locales apuntaron que paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán atendieron a la mujer, quien fue identificada como Selena “N”, de 30 años de edad, quien fue trasladada a un hospital de la ciudad.

De acuerdo con Noroeste, sujetos armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y arrojaron un artefacto explosivo en la entrada del expendio. Tras la detonación, el artefacto causó daños estructurales en el local y lanzó los vidrios al exterior, según describieron testigos al medio Línea Directa.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área y cerraron la circulación. Personal militar, agentes de la Fiscalía General del Estado, miembros de Protección Civil y efectivos de la Marina se mantuvieron en la zona para realizar las investigaciones y descartar riesgos adicionales. Bomberos y Protección Civil también retiraron un tanque de gas del negocio para prevenir otra explosión.

Además, la avenida Manuel J. Clouthier fue cerrada desde aproximadamente un kilómetro antes del expendio, y automovilistas fueron desviados hacia la avenida Del Sol como parte del operativo de seguridad.

Tercer expendio atacado

De acuerdo con datos recabados por El Sol de Mazatlán, este es el tercer expendio de cerveza atacado con artefactos explosivos en Mazatlán en los últimos meses.

Las agresiones han ocurrido en zonas periféricas de la ciudad. En uno de los casos anteriores, una persona falleció horas después del ataque.

El expendio afectado se encuentra en un área habitada y comercial, frecuentada por jóvenes y familias. Vecinos relataron a Riodoce que el local ya había sido baleado a inicios de año, aunque ese incidente anterior solo ocasionó daños materiales.

En diciembre de 2016, en la esquina frente a este expendio, fueron asesinados a balazos tres hombres.

El expendio suele ser punto de reunión por las noches, con vehículos que acostumbran reproducir música a alto volumen y con consumo de cerveza en la vía pública.

El ataque coincide con la alerta de viaje vigente emitida por el gobierno de Canadá para Sinaloa, así como otras 13 entidades del país, en la que se recomienda a los ciudadanos de ese país desplazarse únicamente por zonas turísticas en Mazatlán.