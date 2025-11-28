México

Cómo lavar mi cabello con bicarbonato de sodio para combatir la caspa, reducir la grasa y eliminar contaminantes

Pocas personas saben de los muchos beneficios que este ingrediente puede brindar a la salud capiral debido a sus propiedades de limpieza profunda

Esta es una manera de
Esta es una manera de bajo costo de mantener un cabello limpio y libre de contaminantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio ha ganado popularidad como una alternativa casera para el cuidado del cabello debido a que se le atribuyen propiedades que permiten obtener una limpieza profunda.

Además, su capacidad para eliminar residuos y regular el exceso de grasa lo convierte en una opción atractiva, sobre todo para quienes buscan métodos naturales y económicos.

Es por esto que a continuación te contamos más sobre sus muchos beneficios al usarlo para lavar tu cabello, así como el procedimiento recomendado para obtener resultados efectivos.

Este ingrediente no solo sirve
Este ingrediente no solo sirve para limpiar el hogar sino también puede brindar una limpieza profunda a tu pelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los muchos beneficios de lavar el cabello con bicarbonato de sodio

Lavar el cabello con bicarbonato de sodio se ha popularizado como una alternativa casera al uso de productos comerciales. A continuación, se detallan los posibles beneficios de este método:

  • Brinda limpieza a profundida: remueve residuos acumulados de productos capilares como geles, ceras, lacas o acondicionadores, limpiando en profundidad el cuero cabelludo.
  • Reduce el exceso de grasa: esto resulta útil para personas con cabello graso además de ayudar a reducir
  • Ayuda a combatir la caspa: puede disminuir la aparición de caspa leve, ya que su acción abrasiva colabora en la eliminación de células muertas.
  • Equilibra el pH del cuero cabelludo: esta propiedades ayuda a neutralizar el exceso de acidez causado por algunos productos.
  • Brinda una sensación de frescura y limpieza prolongada, dejando el cabello más suelto y manejable.
  • Opción más natural: es una alternativa libre de fragancias, parabenos y otros aditivos químicos presentes en muchos champús comerciales.
  • Amigable con el bolsillo: ofrece una opción económica y accesible para la higiene capilar, usando un ingrediente de uso común en el hogar.
  • Puede mejorar la eficacia de tratamientos posteriores, ya que el cabello queda libre de residuos y preparado para absorber nutrientes de otros productos naturales.
Incluirlo en tu rutina de
Incluirlo en tu rutina de cuidado del cabello puede brindarle salud y vida a tu pelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar el cabello con bicarbonato de sodio para obtener sus beneficios

Para lavar el cabello con bicarbonato de sodio y obtener sus beneficios, sigue estos pasos:

  1. Prepara la mezcla: Disuelve una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua tibia (alrededor de 250 ml). Mezcla bien hasta que el bicarbonato se disuelva por completo.
  2. Aplica sobre el cuero cabelludo: Humedece el cabello y aplica la mezcla, sobre todo en las raíces. Realiza un suave masaje con las yemas de los dedos durante uno o dos minutos para repartir la solución y ayudar a la limpieza.
  3. Enjuaga completamente: Retira la mezcla con abundante agua para evitar que queden residuos. Es importante limpiar bien tanto el cabello como el cuero cabelludo.
  4. Enjuague ácido (opcional): Para restaurar el pH y suavizar el cabello, puedes enjuagar usando una mezcla de una parte de vinagre de manzana por tres partes de agua. Aplica después del enjuague con agua y vuelve a aclarar.
  5. Seca como de costumbre: Elimina el exceso de agua con una toalla y deja secar al aire, si es posible.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda realizar este lavado más de una vez por semana, ya que el bicarbonato puede resecar el cabello si se usa en exceso.

Esta opción resulta útil para quienes buscan rutinas de cuidado capilar minimalistas y libres de ingredientes sintéticos.

