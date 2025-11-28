Colectivo pide a gobierno de Sheinbaum incluir a las infancias en Plan Integral contra el Abuso Sexual ante aumento de casos

Activar la ruta no solo busca justicia para la víctima, también evita que el agresor continúe delinquiendo y previene nuevos casos de abuso - crédito Pexels

El colectivo Early Institute, especializado en primera infancia, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a incorporar explícitamente a niñas, niños y adolescentes en el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que presentó este mes la Secretaría de las Mujeres, ante el marcado aumento de casos registrados en los últimos años.

A través de un posicionamiento público, la organización reconoció el esfuerzo de las autoridades por establecer rutas claras de atención, denuncia y homologación de procedimientos, así como campañas y capacitación orientadas a combatir la violencia sexual, pero advirtió que el plan actual omite mencionar de manera específica a la infancia y adolescencia, sectores particularmente vulnerables frente a esta problemática.

En el documento, el colectivo celebró que el nuevo plan contemple mecanismos para agilizar la respuesta institucional, campañas de prevención y procesos con perspectiva de género y enfoque en víctimas.

No obstante, subrayó que la ausencia de la perspectiva de niñez y adolescencia en el diseño de la política pública significaría limitar su alcance real y su capacidad de transformación.

Según cifras presentadas por el colectivo, el número de carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos contra menores ha registrado un incremento temático: de 21 mil717 en 2020 a 22 mil 410 en 2021 —un aumento del 3%—, y un salto del 32% entre 2021 y 2022, llegando a 29 mil 726 casos.

Resaltó que en 2023, los casos documentados ascendieron a 35 mil 866, lo que representa un incremento adicional de casi 21% respecto al año anterior.

Para Early Institute, ninguna política pública de prevención de la violencia sexual podrá ser plenamente efectiva si no visibiliza y protege integralmente a las infancias.

Por ello, pidió que el gobierno federal y los congresos estatales incluyan medidas específicas para este grupo en el plan y en la legislación secundaria.

El colectivo remarcó que, aunque la violencia sexual contra mujeres requiere atención prioritaria, niñas, niños y adolescentes también enfrentan riesgos graves que deben ser atendidos desde una perspectiva especializada.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la revisión y armonización de los tipos penales en materia de delitos sexuales, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas.

Early Institute puso a disposición de instituciones estatales y del público la plataforma gratuita alumbramx.org, orientada a brindar herramientas para la prevención y detección de la violencia sexual, con base en evidencia y enfoque de derechos.

La organización reconoció, además, la importancia de continuar promoviendo reformas legislativas integrales que doten a las autoridades de mecanismos eficaces para la protección inmediata de la niñez y adolescencia, evitando la revictimización.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a mantenerse activa en las labores de prevención, detección y denuncia de la violencia sexual, subrayando que se trata de una responsabilidad colectiva en la que debe asegurarse que niñas, niños y adolescentes no queden fuera de la política pública orientada a su resguardo.