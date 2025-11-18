México

Marta Sánchez anuncia show íntimo en CDMX celebrando 40 años de carrera: fecha y precios para ver a la española

Tras casi tres años de no presentarse en la capital mexicana en solitario, la cantante estará de vuelta con un nuevo concierto

Marta Sánchez se encuentra celebrando
Se ha anunciado un nuevo concierto en la Ciudad de México de la icónica cantante española Marta Sánchez, quien después de casi tres años volverá a La Maraka, centro de espectáculos con un concepto más íntimo, donde sus seguidores podrán disfrutarla de cerca.

La fecha anunciada será el próximo jueves 22 de enero de 2026, cuando la emblemática cantante se presente ante sus fans chilangos presentando temas como Desesperada, Arena y Sol, Dime la verdad, Soy yo, Colgando en tus manos y otros de su paso por el grupo Olé Olé, como Las curvas de esa chica y La chica Ye Yé.

La más reciente ocasión en que Marta se presentó en el escenario de La Maraka fue en octubre de 2022, con su espectáculo ‘Piano y Voz’; posteriormente hizo una aparición especial el 15 de marzo de 2025 junto a JNS, con quienes cantó el tema ‘Desesperada’.

Marta es una voz vigente
Los boletos para ver a Marta Sánchez el 22 de enero de 2026 ya están a la venta, con el siguiente rango de precios.

Boletos:

  • VIP ORO: $1,800 pesos
  • VIP: $1,500 pesos
  • VIP Planta Alta: $1,200 pesos
  • Preferente: $1,200 pesos
  • General: $800 pesos
  • Vista Parcial: $600 pesos

Acceso: 8:00 pm

Inicio del Show: 9:30 pm

El jueves 22 de enero
Marta Sánchez es una cantante y compositora española nacida en Madrid en 1966. Se dio a conocer en la década de 1980 como vocalista del grupo Olé Olé, con el que alcanzó popularidad gracias a temas como “Lili Marlen” y “Soldados del amor”.

En 1993 inició su carrera como solista con el álbum “Mujer”, que incluyó éxitos como “Desesperada” y marcó el inicio de una trayectoria en la que consolidó su voz y estilo en el pop latino.

A lo largo de su carrera, Sánchez ha lanzado varios discos, colaborado con artistas internacionales y se ha mantenido activa en la escena musical. Su relación con México es cercana: ha realizado giras por distintas ciudades del país, ha colaborado con músicos mexicanos y cuenta con una base de seguidores sólida.

Marta Sánchez y Fey unieron
Su más reciente colaboración es a dueto con la mexicana Fey, junto a quien interpreta una nueva versión del clásico de 1996 Azúcar Amargo. Recientemente, Marta lanzó a la venta una compilación en vinyl y CDs con la que repasa 40 años de carrera.

México fue un mercado clave en los primeros años de su etapa como solista, consolidando temas que se mantuvieron en las listas de popularidad y participando en festivales y programas de televisión locales.

