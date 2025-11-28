México

Ángela Aguilar presume atuendo coordinado con Christian Nodal en su cena de Acción de Gracias

La cantante compartió imágenes y videos de su cena familiar con motivo del Día de Acción de Gracias

En medio de la polémica,
En medio de la polémica, la cantante compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos de la cena reunión familiar. (Captura de pantalla @angela_aguilar:)

Ángela Aguilar compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos inéditos de la cena familiar con motivo del Día de Acción de Gracias, mostrando un momento de convivencia privada junto a miembros de su familia y a su esposo, Christian Nodal. La publicación, realizada el jueves en su cuenta de Instagram, despertó el interés de sus seguidores tras recientes apariciones públicas y su exposición mediática en eventos como los Latin Grammys.

En las fotografías difundidas, Ángela Aguilar aparece rodeada de sus hermanos, Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, así como de su padre, el intérprete Pepe Aguilar, y Aneliz Álvarez, esposa del artista. La mesa, decorada con velas y preparada para la ocasión, aporta un contexto íntimo a las imágenes, enfocándose en la convivencia y el sentido de pertenencia familiar. Asimismo, la cantante aparece en la imagen junto a Christian Nodal, ambos con atuendos coordinados en tonos arena y café, reforzando la imagen de complicidad al posar abrazados.

Las instantáneas muestran el momento en que la familia Aguilar participa de la tradicional cena, donde el pavo es el platillo principal en la mesa, siguiendo la costumbre estadounidense de celebrar el Día de Acción de Gracias.

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar compartió un video mostrando su cena. (Instagram)

Por su parte, Pepe Aguilar también difundió la fotografía grupal en sus propias redes sociales, acompañándola de una felicitación general por el Día de Acción de Gracias. La publicación generó diversas reacciones en la comunidad digital, que percibe estos momentos como una muestra de la vida personal de los integrantes de la familia Aguilar más allá del entorno de los escenarios y las presentaciones públicas.

Cabe recordar que durante la pasada ceremonia de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas se convirtió en escenario de conversación tanto por los premios como por las interacciones entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante la gala, Nodal fue anunciado ganador en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi, por su disco “¿Quién + Como Yo?”, en una competencia directa que incluía a Pepe Aguilar. El anuncio desencadenó una ovación por parte del público, mientras las cámaras se fijaron en Ángela Aguilar, quien de inmediato se levantó para felicitar a su pareja con un abrazo y un beso.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

La actitud de Ángela Aguilar, respaldando de forma pública a Nodal, compartió la atención con la reacción de Pepe Aguilar, que saludó a su yerno con cordialidad desde su lugar en la audiencia. Sin embargo, al tomar el micrófono, Christian Nodal no mencionó a su esposa ni a la familia Aguilar en su discurso de agradecimiento, centrando su mensaje en su equipo, la compañía discográfica y el público de Sonora.

El día estuvo marcado también por un momento en la alfombra roja, cuando Ángela Aguilar intentó besar a Nodal frente a las cámaras, gesto que él evitó manteniendo la vista en los fotógrafos. Ella respondió con una sonrisa y ambos continuaron avanzando, propiciando especulaciones y comentarios en redes sociales sobre la dinámica de la pareja. Estos episodios alimentaron los rumores y críticas en torno a la relación, que quedó bajo la lupa mediática tras la gala.

