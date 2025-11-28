Adán Augusto López niega operación política en el Senado tras renuncia de Gertz Manero a la FGR

Adán Augusto López begó que haya operado dentro del Senado de la República para lograr que Alejandro Gertz Manero dejara su cargo en la Fiscalía General de la República | Cuartoscuro

El senador morenista Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rechazó haber encabezado una operación política para propiciar la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Senado oficializó la recepción de su carta de renuncia.

Tras la sesión en la que el Pleno avaló el retiro del fiscal, el legislador aseguró que las versiones que lo involucran responden a especulaciones mediáticas y no a hechos comprobables.

En una entrevista informal medios, López Hernández describió el momento en el que la Cámara Alta recibió el documento de renuncia. Señaló que el documento llegó alrededor de las 16:00 horas, trasladada por un enlace proveniente de la propia FGR.

Al ser cuestionado sobre el horario de recepción, respondió:

— “Pues sería como a las 4 de la tarde, 15:45, algo así”.

Agregó que el oficio no fue entregado directamente en su oficina, sino en el senado:

— “Llegó aquí al Senado, vino un propio, el enlace que se tiene con la fiscalía y estuvo platicando con nosotros y la presidenta de la Mesa (Directiva) la recibió”.

La carta de renuncia de Gertz Manero llegó pasadas las 16:00 horas del jueves 27 de noviembre | X/@Juan_OrtizMX

Ante señalamientos sobre una posible operación política para forzar la salida del exfiscal, López negó cualquier intervención.

— “Ah, no, no sé. Pues eso son algunos medios que echan a volar su imaginación…”.

La postura se reiteró horas después en otro intercambio con la prensa, donde sentenció:

— “Pues eso son algunos medios. Echan a volar su imaginación”.

Visitas, reuniones en Palacio Nacional y fuertes rumores en el Senado

La narrativa de presión política tomó fuerza luego de que Adán Augusto acudió el miércoles a Palacio Nacional, poco antes de que circulara la versión de que la renuncia de Gertz podía discutirse en sesión.

A su regreso al Senado, durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reporteros y legisladores observaron un visible estado de tensión que derivó en un intercambio verbal con el también morenista Alejandro Esquer.

Diversos senadores de MC, PRI y PAN criticaron que este tema se llevara en la discusión legislativa como una "causa grave" | Youtube / Canal del Congreso

Posteriormente se vio al presidente de la Jucopo solicitando firmas entre legisladores oficialistas sin información pública sobre el propósito. Versiones internas señalaron que Adán Augusto permaneció en el recinto legislativo hasta altas horas. Esto mientras crecía la expectativa por el documento de renuncia.

El “desconocimiento” de la salida de Gertz Manero en la Cámara Alta

La mañana siguiente, antes de la reunión de Jucopo, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, declaró que no existía confirmación oficial:

“Lo que sabemos es que hoy se tocará el asunto de la fiscalía, pero desconocemos en qué términos. No tenemos conocimiento todavía del documento que anunció la Presidenta de la República había recibido por parte del Senado. Le hemos solicitado al coordinador de la mayoría que, a la brevedad, nos comparta los términos de ese documento (…) pero no deja de haber mucha especulación al respecto”.

Otro actor de Morena, Félix Salgado Macedonio, también aseguró desconocer el motivo de la convocatoria nocturna del día previo:

“Ayer nos dijeron que hay que quedarse. No sé para qué. No nos dijeron nada. De lo de la fiscalía yo no sé nada. Hasta compré ropa en la plaza que está aquí en Reforma para quedarme (...)”.

Senadores como Clemente Castañeda y Félix Salgado Macedonio dijeron desconocer los rumores crecientes sobre la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR | Cuartoscuro

El receso prolongado y la llegada formal de la carta

Tras iniciar sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, decretó un receso de una hora que se extendió durante varias más. Fue en ese lapso cuando —según Adán Augusto— un particular llegó desde la FGR para entregar físicamente el escrito de Gertz Manero, quien hoy ya está fuera del cargo que ocupaba desde 2019.

López Hernández insistió en que la reunión previa en Palacio Nacional tuvo otro propósito. Dijo que acudió para informar al Ejecutivo sobre la ratificación de 20 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa:

“Yo estuve en Palacio Nacional a una reunión precisamente con la consejera jurídica (Ernestina Godoy) porque nos tocaba informar que habían sido aprobados los nombramientos de los magistrados”.

Sonre esa misma línea, negó que el encuentro incluyera discusiones sobre la continuidad del fiscal:

El coordinador parlamentario de Morena asegura que su visita a Sheinbaum fue para "plantear" los 20 próximos nombramientos al Trinunal de Justicia Administrativa federal | Cuartoscuro

“No. Yo hablé con la consejera. Estuvimos revisando los perfiles que se aprobaron y un transitorio que se introdujo”.

Pese a las aclaraciones, el proceso que terminó con la salida de Gertz Manero continúa marcado por versiones encontradas, tiempos legislativos inusuales y reuniones prolongadas en el Senado.