Revive los hits de The Beatles en un homenaje lleno de espíritu navideño en la CDMX

El espectáculo acerca la música del histórico grupo inglés a nuevas generaciones esta temporada

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

La música de The Beatles y el ambiente festivo se encontrarán en un espectáculo navideño pensado para fanáticos del cuarteto y para quienes disfrutan los grandes clásicos durante la temporada decembrina.

El tradicional homenaje contará con la interpretación de Morsa, una banda reconocida por su fidelidad y energía al recrear los éxitos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Con arreglos especiales y un repertorio seleccionado para la ocasión, el evento buscará reunir a familias, amigos y seguidores de todas las edades en torno a la magia de la Navidad y al legado de la agrupación originaria de Liverpool.

El proyecto integra armonías, coros y sonidos inconfundibles que han trascendido generaciones y mantienen su vigencia cada fin de año.

Un homenaje navideño a The Beatles en CDMX

La propuesta se distingue por presentar una doble función pensada para que asistentes de todas las edades vivan la experiencia de reunirse, corear y celebrar con los principales éxitos de The Beatles.

El primer concierto comenzará a las 16:30 y el segundo a las 18:30 horas, ampliando las oportunidades para acoplarse a diferentes horarios y agendas familiares o de amigos.

Detalles sobre el evento: boletos, sede y horarios

  • Cuándo y dónde: El encuentro se realizará en el Teatro Tepeyac Carmen Montejo, ubicado en la capital mexicana, el domingo 21 de diciembre.
  • Precios: Las localidades se han dispuesto en dos zonas, con acceso en planta baja a 300 pesos y en planta alta a 250 pesos.

Los boletos pueden adquirirse en el sistema Ticketmaster o bien directamente en la taquilla del teatro, con anticipación para asegurar el lugar preferido.

Cada una de las funciones, 16:30 y 18:30 horas , ofrece repertorios emblemáticos del cuarteto. El concierto está programado para quienes buscan compartir la temporada navideña rodeados de música representativa y ambiente familiar.

