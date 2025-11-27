México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido publicados. Estos son los números de la suerte de este miércoles 26 de noviembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

15, 23, 24 y 26

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

04, 13, 22 y 26

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Cuartoscuro)

Para jugar Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna elegirá las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

La batalla legal entre los cantantes por los permisos de viaje y la manutención de su hija Inti ha cruzado fronteras mediáticas

Drama legal de Nodal y

Detienen a hombre por robar tapa de coladera en la alcaldía Iztacalco

El hecho recordó un caso en el que dos mujeres perdieron la vida tras caer en una coladera sin tapa en la misma demarcación

Detienen a hombre por robar

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

Después de una jornada con varios choques entre participantes, cuatro famosos subieron a la tabla de nominados

La Granja VIP: Quiénes son

Raúl Morón rompe el silencio tras señalamientos por homicidio de Carlos Manzo

En entrevista con Adela Micha, el senador de Morena se dijo dispuesto a presentarse ante cualquier autoridad y a colaborar en las investigaciones

Raúl Morón rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

Identifican 7 cárteles que controlan la venta de vapeadores y cigarros ilegales en México

Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Drama legal de Nodal y

Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Ideas para armar un disfraz de Las Guerreras K-pop y asistir al concierto en CDMX

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cómo

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador