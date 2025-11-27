Monreal defiende a Gertz Manero: “Ha sido estudioso y cuidadoso en su labor”

Monreal insistió en que el fiscal ha actuado con profesionalismo y prudencia. Cuartoscuro

En medio de la creciente incertidumbre política alrededor del futuro del fiscal Alejandro Gertz Manero, el diputado Ricardo Monreal fijó postura y expresó una valoración positiva sobre su desempeño.

Durante una conferencia en la Cámara de Diputados, afirmó que considera al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) como un funcionario serio, preparado y prudente, alejado del protagonismo mediático y centrado en la resolución de asuntos institucionales.

Monreal subrayó que aprecia a quienes privilegian la eficacia sobre la exposición pública, y añadió que, en su opinión, Gertz Manero ha cumplido correctamente con sus responsabilidades.

Afirmó que su percepción no cambiará incluso si el fiscal formaliza algún documento ante el Senado, pues —dijo— su experiencia demuestra que ha actuado con profesionalismo y diligencia.

Senado inicia sesión sin confirmar la renuncia de Gertz Manero

Mientras tanto, en la Cámara Alta el ambiente político se volvió inusualmente tenso.

El Senado inició este jueves su sesión ordinaria sin que se presentara oficialmente la presunta renuncia del fiscal, aunque la posibilidad circuló con insistencia entre legisladores de distintas bancadas.

La ausencia del documento alimentó el desconcierto y acentuó el clima de especulación.

Adán Augusto habla sobre la posible renuncia de Gertz. Foto: YouTube/Senado de México

Desde temprana hora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Adán Augusto López, se reunió para analizar los escenarios y posibles rutas legislativas ante una eventual dimisión.

Sin embargo, ningún acuerdo fue difundido públicamente, lo que incrementó el hermetismo en torno a un asunto considerado delicado incluso para el oficialismo.

Senado desata posible renuncia de Gertz

La urgencia con la que el bloque mayoritario buscó reunir a dos tercios del Pleno para sesionar sin un orden del día claro encendió aún más las conjeturas.

Dentro del Senado se mencionó la posibilidad no solo de conocer la renuncia de Gertz Manero, sino incluso de votar a su posible sucesor en la misma jornada, pese a que su mandato formal concluye hasta 2027.

El fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, durante una conferencia de prensa donde las autoridades anunciaron la detención de 14 personas sospechosas de estar involucradas en el tráfico ilícito de combustible, en la Ciudad de México, México, el 7 de septiembre de 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En el trasfondo también influyeron las recientes ausencias del fiscal en reuniones de seguridad federal, lo que habría generado molestia dentro del gabinete, incluida la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque no se ha confirmado oficialmente su retiro, en diversos círculos políticos se interpretaron estos hechos como señales de un distanciamiento con el Ejecutivo.

Zaldívar y Godoy como posibles reemplazos

Entre los nombres que suenan como posibles relevos destacan el exministro Arturo Zaldívar, así como la senadora Ernestina Godoy Ramos, aunque allegados a este último rechazan tal posibilidad.

El jurista reaccionó a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo y le recordó que en su sexenio él mismo desmanteló a al SCJN. (Facebook Arturo Zaldívar)

La definición será observada con especial atención por Estados Unidos, país que mantiene estrecha coordinación con México en materia de seguridad.

A la incertidumbre se sumaron ausencias de legisladores clave, como la de Javier Corral y la anunciada inasistencia de Gerardo Fernández Noroña, además de otros senadores que evalúan no participar ante la falta de información clara.

