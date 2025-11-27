México

Cuánto costaba una noche en el hotel de Roberto Palazuelos que fue clausurado por la Profeco

El recinto recibió una auditoria por parte de la institución debido al reporte de precios elevados y malas prácticas

El hotel era uno de los más exclusivos de la zona de Tulum. (Hotel Diamante K)

Tras una auditoria la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó bajo suspensión a varios hoteles y comercios, entre ellos el Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos.

La suspensión ocurrió como resultado de diversos reportes realizados por usuarios inconformes con los elevados precios y otras prácticas que vulneran los derechos de los consumidores y precios que superan ampliamente el promedio regional.

El operativo, que abarcó tanto el centro de Tulum como el Parque Jaguar, incluyó veintinueve inspecciones en tiendas de autoservicio, farmacias, hoteles y restaurantes.

De acuerdo con el comunicado oficial de Profeco, la medida responde a denuncias por incrementos injustificados en servicios turísticos y productos básicos, así como a la detección de irregularidades en la exhibición de precios y condiciones de venta.

El famoso empresario y actor enfrenta la polémica luego de que su exclusivo hotel fuera suspendido por irregularidades en precios y servicios, generando revuelo entre turistas y fanáticos del destino caribeño (Archivo)

Este es el precio por hospedarse una noche en el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos

Entre los hallazgos más relevantes, la autoridad identificó que la habitación doble más costosa correspondía al Hotel Diamante K, con una tarifa de 13 mil 860 pesos por noche, cifra que se sitúa muy por encima del rango habitual en la zona.

Además, se documentaron menús presentados en moneda extranjera o en idiomas distintos al español, así como la ausencia de precios visibles, lo que constituye una infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según el comunicado de Profeco, “se detectaron violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor que afectan directamente al turista y al visitante local”.

Las irregularidades más frecuentes incluyeron la falta de exhibición de tarifas, la omisión de términos y condiciones, la inducción al pago de propinas y la ausencia de comprobantes de pago.

Estas prácticas motivaron la colocación de sellos de suspensión no solo en el Diamante K, sino también en otros hoteles de la región.

Algunos usuarios reportaron malos tratos y servicio irregular en los precios y menús del restaurante. (Hotel Diamante K)

El monitoreo de alimentos y bebidas en los restaurantes de la zona reveló precios elevados: el guacamole alcanzaba los 280 pesos, las hamburguesas superaban los 400 pesos y las órdenes de tacos llegaban hasta los 400 pesos.

En cuanto a la oferta de hospedaje, la página oficial del Hotel Diamante K detalla que las tarifas de las habitaciones más comunes varían: la cabaña económica con baño compartido cuesta mil 340 pesos por noche, mientras que las cabañas económicas y las que ofrecen vista al jardín y cama king o dos camas matrimoniales tienen un precio de 2 200 pesos.

Las cabañas con vista al mar y cama queen se cotizan en 2 mil 445 pesos y aquellas con cama king en 2 mil 800 pesos por noche. La acción de Profeco no se limitó a hoteles y restaurantes.

A pesar de la polémica Palazuelos lo considera uno de sus hoteles "más económicos". (Hotel Diamante K)

La autoridad advirtió que esta variación podría afectar directamente a turistas y residentes durante la temporada alta, por lo que continuará el seguimiento para evitar incrementos injustificados.

Al respecto Palazuelos recientemente declaró que: “El Diamante K tiene 30 años abierto, es un lugar sumamente exitoso y de mis hoteles es el más económico así que no hay ninguna sanción mayor”.

