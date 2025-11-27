Cómo cocinar mermelada de tocino casera, un snack ideal para incluir en tu cena navideña

Mermelada de tocino, una innovadora conserva que combina la textura crujiente de la panceta con la dulzura del caramelo, creando un untable único de sabor agridulce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quieres sorprender a tus seres queridos con un snack especial en estas fiestas decembrinas? A continuación te compartimos una receta de mermelada de tocino casera ideal para presentar como entrada (con pan rústico o queso suave) o guarnición.

Y es que la mermelada de tocino, originaria de Estados Unidos, ha cruzado fronteras por su originalidad y versatilidad. En México se ha vuelto tendencia en restaurantes y cocinas caseras, sobre todo para ocasiones donde queremos sorprender con algo diferente y delicioso.

Las variantes suelen incluir distintos tipos de azúcar o licor (el whiskey es un excelente toque opcional), y se puede ajustar jugando con el ajo o el tipo de vinagre, según tu preferencia.

Mermelada de tocino | Receta

Tiempo de preparación

La mermelada de tocino se prepara en aproximadamente 35-40 minutos.

Ingredientes

200 g tocino picado

1/2 cebolla picada

4 dientes de ajo finamente picados

1/2 taza de agua

1/4 taza de vinagre de manzana (se puede sustituir por vinagre balsámico)

2 cucharadas de azúcar morena

2 cucharadas de miel

1 shot de whiskey (opcional)

Preparación

Vierte el tocino finamente picado en una sartén grande a fuego medio y cocínalo hasta que se vea dorado (aproximadamente 10 minutos). Retira la sartén del fuego y quita el exceso de grasa con ayuda de una servilleta. Regresa la sartén al fuego y añade la cebolla y los dientes de ajo picados. Sofríe durante aproximadamente 5 minutos hasta que la cebolla se vea transparente y los ajos desprendan su olor. Incorpora el azúcar morena y la miel revolviendo bien para cubrir todos los ingredientes y facilitar el caramelizado. Añade el vinagre de manzana y el agua (y el whiskey si decides usarlo). Mezcla bien y sube un poco la temperatura hasta que empiece a hervir. Cuando hierva, baja el fuego al mínimo y deja reducir la mezcla a fuego suave, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y tenga textura de mermelada (entre 15 a 20 minutos). Puedes añadir pequeñas cantidades de agua si es necesario. Retira del fuego y dejar enfriar.

Uso

Esta receta de mermelada de tocino rinde aproximadamente 6 porciones pequeñas, suficiente para acompañar varios platos como aperitivo o guarnición para 4-6 personas.

Para conservarla, se recomienda almacenarla en un recipiente de vidrio hermético y colocarlo en el refrigerador durante máximo 7 días.

Si vas a comerla después de refrigeración, se sugiere calentarla ligeramente en sartén o microondas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 11 g

Azúcares: 9 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.