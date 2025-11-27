Cómo cocinar mermelada de tocino casera, un snack ideal para incluir en tu cena navideña

¿Quieres sorprender a tus seres queridos con un snack especial en estas fiestas decembrinas? A continuación te compartimos una receta de mermelada de tocino casera ideal para presentar como entrada (con pan rústico o queso suave) o guarnición.
Y es que la mermelada de tocino, originaria de Estados Unidos, ha cruzado fronteras por su originalidad y versatilidad. En México se ha vuelto tendencia en restaurantes y cocinas caseras, sobre todo para ocasiones donde queremos sorprender con algo diferente y delicioso.
Las variantes suelen incluir distintos tipos de azúcar o licor (el whiskey es un excelente toque opcional), y se puede ajustar jugando con el ajo o el tipo de vinagre, según tu preferencia.
Mermelada de tocino | Receta
Tiempo de preparación
La mermelada de tocino se prepara en aproximadamente 35-40 minutos.
Ingredientes
- 200 g tocino picado
- 1/2 cebolla picada
- 4 dientes de ajo finamente picados
- 1/2 taza de agua
- 1/4 taza de vinagre de manzana (se puede sustituir por vinagre balsámico)
- 2 cucharadas de azúcar morena
- 2 cucharadas de miel
- 1 shot de whiskey (opcional)
Preparación
- Vierte el tocino finamente picado en una sartén grande a fuego medio y cocínalo hasta que se vea dorado (aproximadamente 10 minutos).
- Retira la sartén del fuego y quita el exceso de grasa con ayuda de una servilleta.
- Regresa la sartén al fuego y añade la cebolla y los dientes de ajo picados. Sofríe durante aproximadamente 5 minutos hasta que la cebolla se vea transparente y los ajos desprendan su olor.
- Incorpora el azúcar morena y la miel revolviendo bien para cubrir todos los ingredientes y facilitar el caramelizado.
- Añade el vinagre de manzana y el agua (y el whiskey si decides usarlo). Mezcla bien y sube un poco la temperatura hasta que empiece a hervir.
- Cuando hierva, baja el fuego al mínimo y deja reducir la mezcla a fuego suave, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y tenga textura de mermelada (entre 15 a 20 minutos). Puedes añadir pequeñas cantidades de agua si es necesario.
- Retira del fuego y dejar enfriar.
Uso
Esta receta de mermelada de tocino rinde aproximadamente 6 porciones pequeñas, suficiente para acompañar varios platos como aperitivo o guarnición para 4-6 personas.
Para conservarla, se recomienda almacenarla en un recipiente de vidrio hermético y colocarlo en el refrigerador durante máximo 7 días.
Si vas a comerla después de refrigeración, se sugiere calentarla ligeramente en sartén o microondas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 13 g
- Grasas saturadas: 5 g
- Carbohidratos: 11 g
- Azúcares: 9 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.