Sergio Mayer responde a acusaciones de Kike Mayagoitia sobre favoritismo hacia su hijo en La Granja VIP

El conductor de "Venga la Alegría" reaccionó a su salida de La Granja VIP y explotó contra Sergio Mayer Mori. (IG)

Kike Mayagoitia se convirtió en el sexto eliminado de La Granja VIP la noche del pasado 23 de noviembre tras una placa en la que se enfrentó contra Eleazar Gómez y Alfredo Adame, dos de los considerados favoritos del reality.

Su salida generó controversia entre el público y los participantes que permanecen en el programa, pues al revelar su legado aseguró que había dejado intrucciones.

(Tv Azteca)

Kike Mayagoitia señala supuestos favoritismos en La Granja VIP

Tras convertirse en el séptimo eliminado del programa, Mayagoitia regresó al matutino Venga la Alegría y, lejos de esquivar el tema, abordó abiertamente las sospechas que circulan en redes sociales sobre favoritismos y ayudas externas dentro del concurso.

De acuerdo con el ex presentador de Multimedios existen presuntas irregularidades en el reality de TV Azteca, especialmente en el trato que la producción otorga a ciertos participantes, en particular a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori.

Durante su intervención en el matutino, Mayagoitia relató que tanto él como otros concursantes percibieron quen se fvorecía a algunos participantes: “En la semana tres nos dimos cuenta que por parte de la producción, y a lo mejor me van a regañar por decir esto, victimizaron a Eleazar”, expresó.

(Foto Instagram: @kike_mayagoitia)

Kike Mayagoitia asegura que Sergio Mayer Mori recibe información

En cuanto a Sergio Mayer Mori, Mayagoitia sostuvo que el joven recibía información privilegiada de la producción. Explicó que pasaba largos periodos en el confesionario, pero esas escenas no se transmitían en el programa. Tras esas visitas, su comportamiento solía cambiar de manera notoria.

Además, relató un episodio en el que un papel con información cayó de la chamarra del joven actor, lo que incrementó las sospechas entre los participantes.

“La producción le pasa información”, sentenció.

(IG: @lagranjavipmx)

Las declaraciones de Mayagoitia han reforzado la creencia entre los seguidores del programa de que, a pesar de que Gómez ha sido nominado en repetidas ocasiones, no ha sido eliminado debido a una supuesta protección.

Sergio Mayer explota contra Kike Mayagoitia por declaraciones de La Granja VIP

Sergio Mayer utilizó su cuenta de X para manifestar su postura ante las declaraciones realizadas por el ex participante del reality show. En su mensaje, expresó su pesar por la forma en que concluyó el juego de dicho concursante, señalando que lamenta que esa sea la manera en la que termina su participación dentro del programa.

“Delicado y falta de ética tu comentario estimado. Para variar hablando detrás de las personas. Sergio Mayer Mori no puede defender el punto porque está a dentro. Entiendo que debe ser muy frustrante salir a enfrentarte con la realidad de tu participación, pero es peor perder la dignidad afuera", expresó.