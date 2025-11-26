Pronóstico del clima en México este 26 de noviembre: masa de aire polar refuerza al frente frío 16

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en el estado del tiempo dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre

Las costas y sierras enfrentan condiciones adversas por la llegada de un frente frío reforzado. (Cuartoscuro)

El frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará gradualmente sobre el oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de:

Tamaulipas

Veracruz

A su vez, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México; así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital) y Oaxaca (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

San Luis Potosí (región Huasteca)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca)

Nuevo León

Tamaulipas

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Querétaro (región Sierra Gorda)

Puebla (región Mixteca)

Veracruz (región Sotavento)

Tabasco (occidente)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:

Oaxaca

Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec)

De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Tamaulipas

Veracruz

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Campeche

Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Golfo de Tehuantepec

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:

Tamaulipas

Veracruz

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Entidades del noreste, centro y sureste del país experimentan descenso térmico. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sonora (sur)

Durango (oeste)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo)

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Chihuahua (suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.