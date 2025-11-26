Pronóstico del clima en México este 26 de noviembre: masa de aire polar refuerza al frente frío 16

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.
México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en el estado del tiempo dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.
El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.
Pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre
El frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará gradualmente sobre el oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de:
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de:
- Tamaulipas
- Veracruz
A su vez, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México; así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en:
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital) y Oaxaca (norte)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- San Luis Potosí (región Huasteca)
- Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)
- Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Querétaro (región Sierra Gorda)
- Puebla (región Mixteca)
- Veracruz (región Sotavento)
- Tabasco (occidente)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:
- Oaxaca
- Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec)
De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Tamaulipas
- Veracruz
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tabasco
Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Campeche
- Yucatán
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Golfo de Tehuantepec
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de:
- Tamaulipas
- Veracruz
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sonora (sur)
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas (istmo)
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Chihuahua (suroeste)
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Tabasco
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.