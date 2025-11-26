Esto es lo que se sabe sobre los elementos de la SSPC, dependencia de Harfuch, desaparecidos en Zapopan

Los elementos forman parte de la corporación comandada por Harfuch. Crédito: Redes sociales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que dos elementos adscritos a labores de inteligencia e investigación continúan en calidad de no localizados en el estado de Jalisco.

Los agentes, quienes realizaban tareas de campo orientadas a la prevención del delito y desarticulación de células criminales, perdieron contacto con su base el martes 25 de noviembre, cuando se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial.

El automóvil en el que viajaban los elementos de la SSPC es de la marca Nissan, modelo Sentra y de color gris oscuro.

Según reportó la dependencia, la última comunicación con los agentes tuvo lugar mientras transitaban por una ruta cuyo destino era la capital jalisciense.

Posteriormente, la unidad oficial fue hallada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

La localización del vehículo intensificó los operativos de búsqueda en la región, detalla el comunicado oficial difundido por la dependencia, la tarde de este 26 de noviembre.

Trabajos para localizar a los agentes desaparecidos

De acuerdo con la información publicada por la SSPC, existe coordinación permanente con autoridades estatales y federales para la localización de los agentes.

Los trabajos conjuntos involucran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), quienes han desplegado operativos con el fin de asegurar la integridad del personal desaparecido.

Automóvil en el que viajaban los agentes.(FOTO: Captura de pantalla)

“Las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y respaldo absoluto de esta institución, que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario”, enfatizó el comunicado la SSPC.

Además, las autoridades han reiterado que se privilegiará en todo momento la seguridad y bienestar de los agentes.

Hasta el momento, las identidades de los agentes no han sido reveladas, y no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias que antecedieron su desaparición.

Asimismo, no hay confirmación de que se trate de un ataque por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que en redes sociales han surgido rumores con relación a que presuntamente el lugar donde sucedió la desaparición de los agentes es territorio del grupo criminal.

Por último, se sabe que la Fiscalía General de la República es la institución encargada de las investigaciones sobre estos hechos.

Atentados contra agentes de la SSPC

Atentado contra Halexy a finales del 2024. (Reuters | Especial)

Esta no es la primera vez que elementos de la corporación comandada por Omar García Harfuch son amenazados o atentan contra su vida.

La tarde del 18 de diciembre de 2024, Halexy Guadalupe “V”, agente de la SSPC que operaba en de Culiacán, murió por un ataque armado perpetrado en el sector Villas del Río.

Según informes, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, cuando sujetos armados abrieron fuego contra elementos de la corporación.

Reportes preliminares indicaron que el ataque habría sido ejecutado por individuos que dispararon armas largas desde varias motocicletas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, fue quien confirmó primero el deceso del agente estatal, detallando que “la agresión derivó en la lamentable pérdida” del policía identificado como Halexy Guadalupe “V”.

“Hace unos momentos aquí en Culiacán lamentablemente perdió la vida un compañero de investigación de la Secretaría de Seguridad. Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero y todo nuestro reconocimiento a la labor que realizan diario mujeres y hombres del Gabinete de Seguridad para recuperar la paz en Culiacán”, fue el mensaje que compartió Harfuch en su cuenta oficial de X, a finales del año 2024.