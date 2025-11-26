“Es un misógino”, Carolina Viggiano arremete contra Noroña por ataques a Grecia Quiroz

Viggiano Austria también busca reelegirse como secretaria general del PRI (X/@caroviggiano)

La senadora priista Carolina Viggiano lanzó una dura crítica contra el senador Gerardo Fernández Noroña por sus descalificaciones hacia Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.

Viggiano lo calificó de misógino, machista y acomplejado, asegurando que “dice cualquier cosa con tal de llamar la atención”.

Reprochó que el legislador de Morena desacredite a una mujer que vivió de manera directa la violencia que terminó con la vida de su esposo.

La senadora defendió las aspiraciones políticas de Quiroz y sostuvo que es precisamente la viuda quien mejor conoce el legado de Manzo.

La senadora sostiene que Grecia Quiroz sigue el legado de Manzo. Crédito: Cuartoscuro

Señaló que la alcaldesa vive en una región marcada por la inseguridad y que, por esa razón, su exigencia de justicia es legítima y necesaria.

Viggiano incluso consideró que Noroña debería estar exigiendo que se investiguen todas las líneas posibles, incluida la política, porque “a muchos les estorbaba Manzo”.

El origen del choque: las declaraciones que incomodaron a Noroña

El enfrentamiento estalló luego de que Noroña desestimara públicamente las denuncias de Grecia Quiroz, asegurando que estaban “sin sustento” y que eran parte de una estrategia personal para posicionarse rumbo a la elección de 2027.

En su podcast, el senador afirmó que la alcaldesa busca aprovechar políticamente el asesinato de su esposo y la acusó de actuar con “ambición”.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

Las declaraciones que provocaron la molestia de Noroña fueron las de Quiroz al recordar que su esposo había señalado desde meses antes a Raúl Morón, Adrián López Solís “Godoy” y al exalcalde Nacho Campos como responsables de amenazas en su contra.

La alcaldesa sostuvo que exigir justicia no es un cálculo electoral, sino una obligación moral, y llamó a que en 2027 los michoacanos emitan un voto de castigo contra quienes, afirma, han permitido que la violencia siga operando en el estado.

Noroña se defiende: niega misoginia y acusa una campaña en su contra

Tras la presión pública, Fernández Noroña convocó a una conferencia para rechazar que sus declaraciones fueran misóginas.

Afirmó que su crítica es política y que quienes lo señalan “no encuentran ni un suspiro de misoginia” en sus palabras.

Incluso acusó a sus detractores de participar en supuestos linchamientos mediáticos, mencionando el caso de Fátima Bosch.

Gerardo Fernández Noroña niega haber dicho comentarios misóginos hacia Grecia Quiroz. Foto: Cámara de Diputados

El legislador respondió también a las críticas provenientes no solo de senadoras del PAN, PRI y MC, sino incluso de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quienes consideraron ofensivas y fuera de lugar sus expresiones hacia la alcaldesa de Uruapan.

Manzo, crimen organizado y acusaciones políticas cruzadas

El asesinato dejó al descubierto presuntas conexiones criminales que involucran a grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación y su posible vínculo con operadores políticos regionales.

Grecia Quiroz ha insistido en que existen servidores públicos implicados y que la Fiscalía debe esclarecer la participación de actores políticos que, según ella, ya habían sido señalados por su esposo.

Gerardo Fernández Noroña y Carlos Manzo. (Facebook: Carlos Manzo)

Frente a esas acusaciones, Noroña reiteró que el caso es doloroso, pero que no justifica —según él— “declaraciones irresponsables”.

Insistió en que si Quiroz tiene pruebas debe presentarlas formalmente. Sus comentarios generaron una nueva oleada de críticas, sobre todo por volver a llamar a la alcaldesa “figura fascista”.