México

“Es un misógino”, Carolina Viggiano arremete contra Noroña por ataques a Grecia Quiroz

La senadora criticó al morenista por sus comentarios contra la alcaldesa de Uruapan

Guardar
Viggiano Austria también busca reelegirse
Viggiano Austria también busca reelegirse como secretaria general del PRI (X/@caroviggiano)

La senadora priista Carolina Viggiano lanzó una dura crítica contra el senador Gerardo Fernández Noroña por sus descalificaciones hacia Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.

Viggiano lo calificó de misógino, machista y acomplejado, asegurando que “dice cualquier cosa con tal de llamar la atención”.

Reprochó que el legislador de Morena desacredite a una mujer que vivió de manera directa la violencia que terminó con la vida de su esposo.

La senadora defendió las aspiraciones políticas de Quiroz y sostuvo que es precisamente la viuda quien mejor conoce el legado de Manzo.

La senadora sostiene que Grecia
La senadora sostiene que Grecia Quiroz sigue el legado de Manzo. Crédito: Cuartoscuro

Señaló que la alcaldesa vive en una región marcada por la inseguridad y que, por esa razón, su exigencia de justicia es legítima y necesaria.

Viggiano incluso consideró que Noroña debería estar exigiendo que se investiguen todas las líneas posibles, incluida la política, porque “a muchos les estorbaba Manzo”.

El origen del choque: las declaraciones que incomodaron a Noroña

El enfrentamiento estalló luego de que Noroña desestimara públicamente las denuncias de Grecia Quiroz, asegurando que estaban “sin sustento” y que eran parte de una estrategia personal para posicionarse rumbo a la elección de 2027.

En su podcast, el senador afirmó que la alcaldesa busca aprovechar políticamente el asesinato de su esposo y la acusó de actuar con “ambición”.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

Las declaraciones que provocaron la molestia de Noroña fueron las de Quiroz al recordar que su esposo había señalado desde meses antes a Raúl Morón, Adrián López Solís “Godoy” y al exalcalde Nacho Campos como responsables de amenazas en su contra.

La alcaldesa sostuvo que exigir justicia no es un cálculo electoral, sino una obligación moral, y llamó a que en 2027 los michoacanos emitan un voto de castigo contra quienes, afirma, han permitido que la violencia siga operando en el estado.

Noroña se defiende: niega misoginia y acusa una campaña en su contra

Tras la presión pública, Fernández Noroña convocó a una conferencia para rechazar que sus declaraciones fueran misóginas.

Afirmó que su crítica es política y que quienes lo señalan “no encuentran ni un suspiro de misoginia” en sus palabras.

Incluso acusó a sus detractores de participar en supuestos linchamientos mediáticos, mencionando el caso de Fátima Bosch.

Gerardo Fernández Noroña niega haber
Gerardo Fernández Noroña niega haber dicho comentarios misóginos hacia Grecia Quiroz. Foto: Cámara de Diputados

El legislador respondió también a las críticas provenientes no solo de senadoras del PAN, PRI y MC, sino incluso de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quienes consideraron ofensivas y fuera de lugar sus expresiones hacia la alcaldesa de Uruapan.

Manzo, crimen organizado y acusaciones políticas cruzadas

El asesinato dejó al descubierto presuntas conexiones criminales que involucran a grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación y su posible vínculo con operadores políticos regionales.

Grecia Quiroz ha insistido en que existen servidores públicos implicados y que la Fiscalía debe esclarecer la participación de actores políticos que, según ella, ya habían sido señalados por su esposo.

Gerardo Fernández Noroña y Carlos
Gerardo Fernández Noroña y Carlos Manzo. (Facebook: Carlos Manzo)

Frente a esas acusaciones, Noroña reiteró que el caso es doloroso, pero que no justifica —según él— “declaraciones irresponsables”.

Insistió en que si Quiroz tiene pruebas debe presentarlas formalmente. Sus comentarios generaron una nueva oleada de críticas, sobre todo por volver a llamar a la alcaldesa “figura fascista”.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarolina ViggianoGerardo Fernández NoroñaCarlos ManzoMichoacánMorenaPRISenadomexico-noticias

Más Noticias

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

El “monstruo mexicano” ya visualizó una nueva rivalidad y se olvidó de Saúl Álvarez, ex campeón de los supermedianos

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de calcio y cómo detectarlos a tiempo

Este mineral es clave para la salud general y para prevenir algunas enfermedades

Cuáles son los síntomas más

Lotería Nacional 25 de noviembre Sorteo Mayor 3994: Resultados ganadores y reintegros

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Lotería Nacional 25 de noviembre

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

El Cruz Azul vs Chivas no podría jugarse el sábado 29 debido a un evento académico en la UNAM

¿La UNAM se lo negó?:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda vivió aterrador suceso

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

Los podcasts de terror y temática paranormal conquistan a la audiencia de Spotify México esta semana

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

DEPORTES

Conejo Pérez elige entre Malagón

Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez

Alcaldía Benito Juárez reacciona a los horarios de liguilla de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos