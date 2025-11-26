Cuáles son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de calcio y cómo detectarlos a tiempo

El calcio es uno de los minerales más importantes para la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de calcio representa un problema de salud frecuente que puede pasar desapercibido en las primeras etapas y que en muchos casos puede ser difícil de detectar a tiempo.

Este mineral cumple un papel central en el fortalecimiento de huesos y dientes, así como en funciones nerviosas y musculares por lo que si no se detecta a tiempo, la falta de calcio puede derivar en diversas complicaciones de salud.

Reconocer los síntomas tempranos y conocer los métodos de detección permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones más graves y es por eso que aquí te contamos cuáles son los riesgos de una deficiencia de este mineral y cuáles pueden llegar a ser algunos de los síntomas de alarma.

La detección oportuna puede ayudar a prevenir complicaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los síntomas más frecuentes de la deficiencia de calcio y cómo detectarlos a tiempo

Si bien la deficiencia de calcio puede no dar síntomas perceptibles en sus primeras etapas, entre algunas de las señales de alarama más frecuentes, en casos donde ya existe un deficit considerable, suelen encontrarse las siguientes:

Calambres musculares, sobre todo en las piernas y brazos

Entumecimiento u hormigueo en manos, pies y rostro

Debilidad muscular

Fatiga o sensación de cansancio persistente

Fragilidad ósea, aumento del riesgo de fracturas

Dificultad para dormir o insomnio

Alteraciones en las uñas y el cabello, como debilidad o caída

Problemas dentales, como caries o debilidad en el esmalte

Palpitaciones o arritmias cardíacas

Por su parte, aún cuando no se presente alguno de estos síntomas, si eres una pesona que tenga algun factor de riesgo, estos son algunos de los consejos que debes seguir para detectar a tiempo la deficiencia de calcio:

Realizar controles médicos periódicos y consultar ante síntomas persistentes

Analizar los antecedentes familiares de enfermedades óseas o metabólicas

Solicitar análisis de sangre para medir los niveles de calcio sérico

Evaluar la densidad ósea en personas de riesgo, como adultos mayores o mujeres posmenopáusicas

Radiografías y estudios especializados pueden ayudar a detectar una deficiencia de calcio de manera oportuna.

Cuáles son los riesgos para la salud de sufrir deficiencia de calcio

Antes que nada, es importante cupLos riesgos de sufrir una deficiencia de calcio son variados y pueden afectar diferentes sistemas del organismo. Entre los principales riesgos se encuentran:

Osteoporosis : disminución de la densidad ósea, lo que facilita fracturas, especialmente en adultos mayores y mujeres posmenopáusicas.

Osteomalacia y raquitismo : debilitamiento y deformidad ósea en adultos (osteomalacia) y en niños (raquitismo).

Problemas dentales : mayor susceptibilidad a caries, debilidad del esmalte y caída prematura de dientes.

Alteraciones neuromusculares : calambres, espasmos, entumecimiento, debilidad muscular y, en casos graves, tetania (contracciones musculares involuntarias).

Trastornos cardíacos : arritmias y alteraciones en el ritmo cardíaco debido al papel del calcio en la función del músculo cardíaco.

Dificultad en la coagulación sanguínea : el calcio es fundamental para el proceso de coagulación, por lo que su carencia puede favorecer sangrados.

Alteraciones en el crecimiento: en niños y adolescentes, la deficiencia de calcio puede afectar el desarrollo óseo y el crecimiento corporal.

La detección y corrección temprana de la deficiencia de calcio resulta clave para prevenir estas complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana permite iniciar medidas de prevención y tratamiento, como ajustes en la alimentación, suplementos bajo indicación médica y cambios en el estilo de vida.