Atole de elote: cómo preparar esta bebida con un toque especial para la temporada de frío

Foto: (Gemini IA)

El atole de elote es una de las bebidas calientes más representativas de la gastronomía mexicana. Presente en desayunos, celebraciones familiares y festividades tradicionales, su preparación se ha transmitido de generación en generación.

Elaborado a base de maíz tierno —elote—, este atole destaca por su sabor dulce, su consistencia cremosa y su arraigo cultural, que lo convierten en un acompañamiento ideal para tamales, pan dulce o antojitos regionales.

Este atole forma parte del vasto legado culinario prehispánico que emplea al maíz como ingrediente central. A diferencia de otros atoles espesados con masa o fécula, el atole de elote utiliza los granos frescos molidos para lograr una textura más suave y un aroma característico.

En muchas regiones se prepara durante fiestas patronales o reuniones familiares, aunque también es común consumirlo en temporada de frío debido a su carácter reconfortante.

Una bebida que se prepara con un ingrediente simbólico de México. Crédito: Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Ingredientes

4 elotes tiernos y frescos

1 litro de leche (puede sustituirse por mitad leche y mitad agua)

1 taza de agua

1 raja de canela

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 pizca de sal

Opcional: ½ taza de leche evaporada para una consistencia más cremosa

Preparación paso a paso

Desgranar los elotes: Retira los granos de elote con un cuchillo, cuidando que queden lo más completos posible. Reserva las olotes (mazorcas), ya que pueden aportar sabor extra al cocimiento. Licuar los granos: Coloca los granos en la licuadora junto con una taza de agua. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un atole más fino, pasa la mezcla por un colador; si prefieres una textura más rústica, úsala sin colar. Cocer la base del atole: En una olla grande, vierte la leche y agrega la raja de canela y las olotes. Calienta a fuego medio hasta que comience a hervir ligeramente. Retira los olotes. Agregar el elote molido: Incorpora lentamente la mezcla licuada de elote a la olla, moviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar que se formen grumos o que se pegue al fondo. Endulzar y espesar: Añade el azúcar y una pizca de sal. Continúa moviendo a fuego medio-bajo durante 10–15 minutos, hasta que el atole espese. Si quieres una textura más cremosa, agrega la leche evaporada en este punto. Servir caliente: Una vez que el atole haya alcanzado la consistencia deseada —ni demasiado espeso ni demasiado líquido— retira del fuego y sirve de inmediato.

Una receta tradicional que se prepara fácilmente en casa. Foto: (Gemini IA)

El atole de elote no solo es una bebida, sino un símbolo de la cocina mexicana tradicional. Su preparación casera permite ajustar la dulzura, la consistencia y la intensidad del sabor del maíz según los gustos personales. Además, sus ingredientes accesibles lo hacen una opción ideal para quienes buscan disfrutar de una bebida artesanal sin complicaciones.

Ya sea para acompañar unos tamales, recibir a invitados o simplemente para reconfortar una mañana fría, el atole de elote sigue siendo un clásico que nunca pasa de moda. Con esta receta, cualquier hogar puede disfrutar de su calidez y de la riqueza cultural que lo acompaña.