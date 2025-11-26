México

Adán Augusto López respalda a Rosa Icela Rodríguez ante críticas por dichos sobre bloqueos de productores

Segob ha hecho un llamado para mantener las mesas de diálogo con los manifestantes

Adán Augusto López respalda trabajo
Adán Augusto López respalda trabajo de Rosa Icela Rodríguez, asegura que en el tema de inconformidades con productores se está trabajando en el gobierno. (Fotos: Senado/Gobierno Federal)

Las recientes movilizaciones de productores agrícolas por los precios de garantía del maíz surgieron como una expresión de inconformidad legítima que, según Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, está siendo atendida por las autoridades federales.

El senador detalló en entrevista este 25 de noviembre de 2025 que, el Gobierno Federal firmó un acuerdo reciente con productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato y subrayó el empeño de las instituciones por evitar que los agricultores sufran pérdidas o vean reducidos sus márgenes de utilidad.

Senador tabasqueño respalda trabajo de Rosa Icela Rodríguez

En este contexto, López Hernández manifestó su respaldo público a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, quien ha sido objeto de críticas tras sus declaraciones relativas a los bloqueos y protestas en el campo.

Al ser consultado por la prensa, el legislador elogió la solidez y experiencia política de la funcionaria: “Es una política con toda la experiencia y sabe bien de qué habla, porque ahí es donde tienes el pulso de todo, pero nada que nos preocupe”, indicó el senador, destacando su capacidad para manejar situaciones complejas frente a “oposiciones aparentemente más combativas y que azuzan diversos asuntos”.

Senado de la República será revisor de la Ley de Aguas

Respecto a la discusión sobre la ley de aguas, López Hernández observó que, aunque el tema suele incorporarse en los debates actuales, el dictamen continúa pendiente en la Cámara de Diputados. Señaló que “el balón está en la Cámara de Diputados, y el Senado en todo caso sería la Cámara revisora, por lo que ellos marcarán esos tiempos”.

En lo inmediato, el Senado prevé abordar el nombramiento de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su próxima sesión plenaria y analizará reformas orientadas por la Comisión de Justicia en sesiones posteriores, según anticipó Adán Augusto López Hernández.

Eraclio “El Yako” Rodríguez sostiene
Eraclio “El Yako” Rodríguez sostiene que continuarán los bloqueos.

Rosa Icela Rodríguez ve “motivaciones políticas” detrás de megabloqueos de productores y transportistas

Según la Rosa Icela Rodríguez, se han llevado a cabo más de 200 encuentros con transportistas durante las primeras tres semanas de noviembre, con el objetivo de abordar sus demandas, agregó que los megabloqueos podrían estar motivados por intereses políticos:

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”.

La titular llamó a no romper la comunicación, “a privilegiar el entendimiento, subrayando que el intercambio institucional abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas”.

Rosa Icela sostiene que hay
Rosa Icela sostiene que hay diálogo con productores y acusa contubernio con partidos políticos por persistencia de megabloqueos. (CRÉDITO: Presidencia)

Durante la conferencia que llevó a cabo el día de ayer 24 de noviembre, la secretaria de Gobernación señaló de manera directa a los partidos políticos de oposición: “Ellos aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI, al PAN y al PRD, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y es cuando se concluye que si no hay acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política”.

