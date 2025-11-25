Resurge polémica entrevista donde Eugenio Derbez admite que abandonó a Gabriela Michel: “No quería ser papá”

La muerte de la actriz de doblaje volvió a colocar bajo la lupa al productor, quien se enteró de la noticia durante un live en redes sociales. (Yordi Rosado, YouTube)

La muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel volvió a colocar bajo la lupa a Eugenio Derbez, no solo por el retraso en su reacción pública, sino por una entrevista de 2022 que resurgió en redes sociales.

En aquella conversación con Yordi Rosado, el actor confesó que, tras enterarse del embarazo de Michel, “sentí que se me acabó el mundo” y que le dijo: “no, no quiero. No quiero ser papá”. La frase retomó fuerza en medio del luto que atraviesa su hija, Aislinn Derbez.

(@aislinnderbez)

El contraste entre el dolor expresado por Aislinn —“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”— y las imágenes festivas que publicó Derbez desde los Premios Emmy Internacionales detonó críticas sobre su papel como padre y la relación histórica entre ambos progenitores.

La entrevista que volvió a circular y la narrativa de abandono

En el pódcast de Yordi Rosado, Derbez describió una etapa marcada por miedo y rechazo a la paternidad: “Yo no quería ser papá. Ella sí”. También reveló que Michel lo confrontó de inmediato: “vete. No quiero volverte a ver. Yo voy a tener mi hija”. El actor explicó que regresó cuando nació Aislinn, aunque admitió que lo hizo sin estabilidad económica: “No tenía yo en qué caerme muerto… Mis papás me mantenían”.

Las declaraciones, que en su momento generaron debate, ahora se amplificaron entre usuarios que confrontan el pasado del comediante con su comportamiento reciente. En redes sociales se retomaron frases como: “Y luego vendió su historia de vida a Hollywood y protagonizó la película mexicana más taquillera de la historia”.

Otro comentario viral cuestionó la falta de responsabilidad masculina: “No quiero hijos pero tampoco me hago la vasectomía, no vaya a ser que me haga menos hombre”.

Tres días antes de la muerte de Gabriela Michel se viralizó una entrevista de Derbez de 2022. (Facebook)

La actriz de doblaje era mamá de Aislinn Derbez y participó en varias películas animadas prestando su voz a personajes. (Facebook/gabriela.michel.583)

Reacciones tras la muerte de Gabriela Michel y la reacción de Derbez

El señalamiento más fuerte no surgió por las declaraciones del pasado, sino por su ausencia emocional durante el fallecimiento de Michel. Mientras Aislinn pedía respeto para procesar su duelo, Derbez publicó “Viva México !!!!!!” desde la alfombra roja y compartió videos y fotografías en actitud festiva.

Los comentarios se dividieron. Algunos lo tacharon de insensible:—“Es triste que pongas el trabajo en primer lugar… no creo que en tu empresa te den un bonus por eso”, escribió un usuario.

(Captura de pantalla)

Otros señalaron que quizá no estaba enterado o no tenía obligación de manifestarse públicamente. Sin embargo, la mañana de este martes el actor se pronunció sobre la tragedia.

Derbez compartió una fotografía al lado de Aislinn, la cual acompañó con breve, pero profundo mensaje: “Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez”.

"Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez, escribió el actor. (@ederbez, Instagram)

Un debate que trasciende a la figura pública

La conversación derivó en un tema más amplio: la paternidad no deseada, la corresponsabilidad y los modelos familiares que dejan huellas emocionales. Comentarios como “Eugenio Derbez siempre dejando comentarios memorables a sus hijos” reflejan cómo las audiencias conectan la historia personal del actor con debates contemporáneos sobre crianza y decisiones reproductivas.

Con el fallecimiento de Gabriela Michel, su legado en el doblaje y su rol en la vida de Aislinn toman nueva relevancia. Mientras la familia atraviesa un duelo privado, las redes reavivan una conversación pública que mezcla memoria, controversia y un episodio íntimo que vuelve a cobrar vigencia.

Años más tarde, Derbez incluyó parte de su experiencia en la película No se aceptan devoluciones. (Foto: Archivo)