Tunden a Eugenio Derbez por su actitud tras muerte de Gabriela Michel: “Tantita madre”

Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy Internacional 2025 este lunes, el mismo día de la muerte de Gabriela Michel, su expareja y madre de Aislinn Derbez. (Capturas de pantalla)

Eugenio Derbez enfrentó críticas por su actitud durante la edición 53 de los Premios Emmy Internacionales en Nueva York. Usuarios en redes sociales consideraron que su comportamiento festivo resultaba inapropiado, especialmente tras la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de su hija, Aislinn Derbez.

La noticia del deceso, ocurrido la mañana del lunes 24 de noviembre, conmocionó al medio del espectáculo. Sin embargo, el actor no se pronunció de inmediato, y mientras Aislinn confirmaba la noticia, él compartía fotografías sonriente junto a colegas y otras celebridades durante la gala, lo que desató una ola de comentarios cuestionando su sensibilidad en un momento tan delicado para su hija.

Derbez presume felicidad en los Emmy

(Captura de pantalla)

Horas después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, quien fue esposa de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez, el actor compartió, desde sus historias de Instagram, fotografías donde posaba sonriente con colegas mexicanos en la alfombra de los Emmy Internacionales 2025, con frases como “Viva México !!!!!!” (sic).

También publicó varias imágenes y videos junto a Alessandra Rosaldo, mostrando sesiones fotográficas en calles de Nueva York y posando en pareja frente a los medios, además de escenas previas a la gala de premiación y contenido detrás de cámaras durante la preparación para el evento.

(Captura de pantalla)

En las publicaciones, Derbez apareció sonriente, vestido de etiqueta y en actitud relajada, acompañado por Rosaldo, mientras cámaras y maquillistas captan la secuencia de la jornada. Estas imágenes precedieron y sucedieron a la confirmación pública del fallecimiento de Gabriela Michel, lo que generó una fuerte reacción entre usuarios.

Comentarios en sus historias de diversos internautas criticaron su falta de sensibilidad e incluso su papel como “buen padre”, aunque otros también salieron en su defensa, alegando que quizá no sabía de la noticia o que no era su responsabilidad el poner algún mensaje. Entre los mensajes se lee:

(Captura de pantalla)

“Falleció la mamá de Aislín”

“Tal vez ni lo sabe, no manchen”

“Mínimo un mayor respeto, porque burlas las historias, ay no pues el pellejo de perro que eres”

“Como joden siempre, que pena y más sentido pésame para Aislín pero Eugenio tampoco tiene la obligación de subirla”

“Por más que digan que el espectáculo tiene que continuar, se murió la mamá de su hija y ellos como si nada... Que fuerte”

“Tu hija we, como así”

“Wey se muere la hija tu y posteando pendejad*s”

“Con una sonrisa y tu hija sufriendo, como dicen como sea fingir un poco”

“Tal vez ni lo sabe no manchen”

“Tantita madre”

“Oigan quizás y si le dolió o si dio el pésame pero Eugenio no puede hacer nada al respecto entiendan”

“Dejen disfrutar su momento por favor, él ya tendrá tiempo de despedirse y acompañar a su hija”

“Quizá ya se enteraron, no ocupan ponerlo en historias”

“El Sr. Eugenio ya tendrá tiempo para estar con su hija en su momento”

“Aparte a lo mejor está con Aislinn, lo que Eugenio sube es de trabajo, la gente no conoce el verdadero personaje de Eugenio”

Aislinn Derbez sobre la muerte de su mamá

Aislinn Derbez compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales tras el fallecimiento de su madre, Gabriela Michel. La actriz expresó su dolor y agradeció las muestras de cariño que recibió de familiares, amigos y seguidores. En su publicación, pidió respeto para vivir su duelo y procesar la pérdida en paz.

(@aislinnderbez)

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, escribió Aislinn, dejando claro que atraviesa un momento delicado y personal.

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y locutora, falleció la mañana del 24 de noviembre. Su muerte conmocionó al medio artístico mexicano.

Durante su carrera, Michel dejó una huella significativa en el doblaje latinoamericano, participando en producciones como Santa Cláusula, Tinker Bell y dando voz en español a personajes icónicos como Samantha Jones en Sex and the City. Además, desarrolló una carrera en televisión y medios de comunicación, consolidándose como una figura respetada en el ámbito artístico.

La relación de Gabriela Michel con Eugenio Derbez

Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció el 24 de noviembre, presuntamente tras un accidente doméstico (Archivo)

Gabriela Michel y Eugenio Derbez compartieron una relación sentimental en los años ochenta, de la que nació su hija Aislinn en 1986. Aunque su matrimonio legal duró aproximadamente un año, la pareja mantuvo una relación respetuosa enfocada en el bienestar de su hija. Juntos también impulsaron la escuela de actuación y danza Derbez-Michel, buscando formar nuevas generaciones de artistas en México.

Aislinn ha relatado que, durante su infancia, vivió momentos difíciles debido a las tensiones entre sus padres. Confesó que presenció discusiones y conflictos que dejaron huella en su vida adulta, influyendo en su visión del amor y las relaciones. Sin embargo, también destacó que la relación entre Gabriela y Eugenio permitió que creciera en un entorno con apoyo familiar a pesar de las diferencias.

Tras separarse de Derbez, Gabriela Michel formó una nueva familia con Jorge Alberto Aguilera, conductor de “En Familia con Chabelo”, con quien tuvo a sus hijas Michelle y Chiara Aguilera.