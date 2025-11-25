Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel y mano derecha de Chabelo

Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera. (Facebook: Jorge Alberto Aguilera)

La figura de Jorge Alberto Aguilera ha estado ligada a la televisión mexicana durante décadas, pero en las últimas horas su nombre volvió a resonar tras la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje, locutora y madre de Aislinn Derbez.

Aguilera, conocido popularmente como el señor Aguilera, fue la voz estelar y colaborador esencial en el programa “En Familia con Chabelo”, además de esposo y compañero profesional de Michel.

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera?

Nacido el 11 de febrero de 1962 en la Ciudad de México, Jorge Alberto Aguilera Ortega inició su carrera como locutor y actor de doblaje, contando actualmente con 63 años.

Fue voz principal de la radiodifusora Kosmo 103.3 FM entre 1990 y 1992 y a lo largo de los años ha participado como locutor institucional para importantes marcas como Sanborns, Cartoon Network Latinoamérica, CFE (Comisión Federal de Electricidad), Televisa, Toyota México y Bodega Aurrerá.

Su salto a la popularidad ocurrió gracias a su participación en el programa dominical “En Familia con Chabelo”, al lado de Xavier López “Chabelo”, donde permaneció durante 25 años consecutivos. En ese espacio, el señor Aguilera encabezó la sección “Cuates de la provincia”, fungiendo como enlace entre el foro central y los televidentes de diferentes regiones. Su presencia constante lo transformó en una referencia para varias generaciones de la audiencia mexicana.

Además de su presencia en televisión, Jorge Alberto Aguilera construyó una carrera en radio y locución comercial.

Participó en doblajes para Disney y Pixar, con intervenciones notables en:

Buscando a Nemo (Aquamugre 2003)

Cars (Dan Sclarkenberg)

Monsters, Inc. (conductor del noticiero)

Coco (locutor en escenas clave)

Ralph el demoledor (Clyde)

Tuvo papeles recurrentes como narrador en la saga de Winnie the Pooh y en Power Rangers: La película.

También dio voz a otros personajes animados:

Pez en “Chicken Little”

Sr. Harrington en “La familia del futuro”

Anunciador en “Robots”

Narrador en “Wall-E”

Voz en televisión en “Toy Story 2”

Matrimonio con Gabriela Michel y vida familiar

La vida personal de Jorge Alberto Aguilera experimentó un giro fundamental cuando se unió sentimentalmente a Gabriela Michel. Ambos se conocieron cuando trabajaban en Televisa y más tarde coincidieron en el set de “En Familia con Chabelo”, donde Michel colaboraba como jefa y directora de edecanes y Aguilera era voz principal y conductor de secciones clave.

De esa unión nacieron Michelle y Chiara Aguilera, y formaron un círculo familiar que incluyó a Aislinn Derbez, hija mayor de Gabriela con su primer esposo, el actor Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez relató que Aguilera fue una figura responsable y constante en su crianza: “Estuvo más presente que mi papá”, contó en una entrevista con Yordi Rosado. “Mi mejor amiga es mi hermana Mich, es la directora del pódcast La Magia del Caos; ella ama a su papá y lo adora. Yo he visto un gran papá a través de ellas, no para mí tanto, pero para ellas, y eso es algo que valoro muchísimo”.

En eventos familiares e importantes como la boda de Aislinn en 2016, Aguilera apareció junto a Gabriela Michel y sus hijas, mostrando la cercanía en el núcleo.

El señor Aguilera también ha llegado a afirmar: “Aislinn y yo nos queremos mucho” y la describió como “una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente”. Además, Aislinn recordó que tanto sus padres como su padrastro trabajaban con Chabelo: “Mi papá, mi mamá y mi padrastro trabajaban con Chabelo”.

La pareja preservó la privacidad de su vida personal, aunque tras la reciente muerte de Michel resurgieron rumores sobre una posible separación desde hace aproximadamente un año y medio, información que no ha sido confirmada oficialmente por la familia.

¿Qué fue de Jorge Alberto Aguilera?

Luego de la conclusión de En Familia con Chabelo en diciembre de 2015, Jorge Alberto Aguilera eligió mantener un bajo perfil mediático. Siguió activo en la locución y el doblaje comercial, prestando su voz a campañas y anuncios institucionales de empresas como Televisa y marcas transnacionales. Realizó trabajos de narración en documentales y tráilers, y continúa sumando nuevas colaboraciones en cine animado y publicidad.

En 2022 condujo el podcast “El Señor Aguilera al Aire” a través de ADR Networks, espacio en el que compartió micrófono con su hija Michelle Aguilera. El programa abarcaba temas de entretenimiento, actualidad y cultura popular, y reafirma la vigencia de su perfil profesional y familiar.

Aguilera también ha sido voz institucional masculina de Radio y TV para la cadena Sanborns, así como narrador de promociones para Cartoon Network Latinoamérica, Cinemex, Muebles Troncoso, NRM Comunicaciones, y campañas nacionales relevantes como “Horario Central” y “Apagón analógico” de Televisa, el promocional “tenemos tanta magia que se nos salió del cine” para la marca Cinemex, y campañas de Duracell, Toyota México y Bodega Aurrerá.

El legado de Jorge Alberto Aguilera en el entretenimiento mexicano permanece vigente tanto en la memoria colectiva como en las nuevas generaciones.

Tras el fallecimiento de Xavier López “Chabelo” en 2023, Aguilera brindó emotivas palabras para Foro TV: “Es una mañana muy gris”, remarcando la influencia del programa y su creador en la historia cultural del país.

A la par, Aguilera mantiene una relación cordial con Eugenio Derbez, padre de Aislinn Derbez. “No te quiero decir que somos grandes amigos, pero nos saludamos con mucho respeto y con mucho cariño. Él tiene un gran reconocimiento hacia la parte de familia que hicimos nosotros porque al final del día, eso es lo más importante”, afirmó en su momento para el canal Las Estrellas.