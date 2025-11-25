“No me comparo”: Santa Fe Klan niega parecerse a Nodal frente a señalamientos por la manutención de su hijo

(Instagram)

La vida personal de los músicos del regional y urbano mexicano sigue en la mira pública y ahora fue Santa Fe Klan quien respondió a la polémica sobre la pensión de su hijo y las comparaciones con Christian Nodal.

El rapero aseguró que cumple con sus responsabilidades familiares y que su relación con su hijo es única.

Santa Fe Klan responde a cuestionamientos y rechaza comparaciones con Nodal

En su reciente encuentro con reporteros, Santa Fe Klan fue consultado directamente sobre la pensión de su hijo, desmintiendo que sea “poca” o insuficiente. El rapero declaró: “No, siempre es de corazón. Siempre es de corazón todo lo que le doy a mi niño y siempre viene agradecido con su jefa que cuida mucho a mi niño”.

Sobre su vínculo con Maya Nazor, enfatizó el respeto y la comunicación:

“Sí, todo bien. Yo cuando quiero le hablo y cuando quiero puedo verlo, pero ando para allá y para acá con un chingo de jales”.

(Foto: Instagram/@nazormaya)

Ante la inevitable comparación con Nodal, quien también ha sido señalado por el pago de manutención, Ángel respondió tajante: “Yo no me comparo con nadie, yo nada más soy yo”.

¿Qué pasa entre Santa Fe Klan y su hijo?

A lo largo de 2025, Santa Fe Klan ha enfrentado comentarios y cuestionamientos sobre la relación con su hijo Luka y su expareja, Maya Nazor.

Las tensiones se hicieron públicas cuando el rapero declaró que le entristecía no poder compartir fechas clave con su pequeño, narrando que Maya le llevó a España, por lo que no pudo pasar Día de Reyes junto a él.

El pequeño Luka tiene un año de vida (Foto: Instagram)

El artista reveló cuánto desembolsa mensualmente para su hijo y, a través de redes sociales, exhibió una transferencia de 250 mil pesos, asegurando que cumple con la pensión hasta que Luka cumpla la mayoría de edad.

Por su parte, Maya Nazor desmintió impedimentos y aclaró que siempre busca la mejor relación entre padre e hijo.

¿Cuál es la situación de Nodal con Inti?

En paralelo, Christian Nodal ha vivido un proceso judicial similar por la manutención de su hija Inti con Cazzu, donde su abogado sostiene que ha cubierto “todas sus obligaciones económicas” y que cualquier versión que lo acuse de incumplimiento es falsa.

Ambas situaciones han mantenido a los cantantes bajo el escrutinio y debate constante sobre sus roles paternales.