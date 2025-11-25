La Granja VIP: Kike Mayagoitia reveló al primer nominado de la séptima semana del reality

El conductor aseguró que está continuando una estrategia de equipo tras dar a conocer al nuevo nominado . (Tv Azteca)

La reciente eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP marcó un giro importante en el desarrollo del reality, luego de que el conductor hiciera uso del poder de dejar su “legado” en la nueva semana. La dinámica, instaurada en la competencia, otorga a cada eliminado la capacidad de colocar en zona de nominación a cualquier participante, sin restricción de motivos.

En esta ocasión, el presentador optó por nominar a Fabiola Campomanes, acción que la ubica por primera vez en riesgo de abandonar el programa. La actriz, ahora en esta posición, tendrá oportunidad de disputar su permanencia en la siguiente ronda del juego de la Salvación, programada para el jueves.

La salida de Mayagoitia se definió tras los eventos ocurridos durante el “viernes de la Traición”. En esa jornada, Lis Vega usó el privilegio obtenido al lograr el huevo dorado junto a su equipo, eligiendo al conductor como quinto nominado. Las imágenes del reality evidenciaron que Sergio Mayer Mori habría influido en esa decisión, al sugerirle a Vega incluir a su compañero como estrategia.

El presentador lanzó un misterioso mensaje a sus compañeros. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La relación entre los participantes y las alianzas internas han cobrado peso en la competencia. El bloque conformado por Lis Vega, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori presentó una maniobra coordinada, a la que Kike Mayagoitia respondió al elegir estratégicamente a uno de sus integrantes para la nominación: “les dejé unas instrucciones, esto apenas es el inicio”, fueron sus palabras de despedida antes de salir del programa.

“Yo ya sabía que me iba a ir, entonces les dejé tal cual dicho, qué es lo que tiene que hacer. Este es el primer paso para hacerlo compañeros”, declaró. “Digan todo lo que sienten, digan todo a las cámaras. La gente quiere ver sangre... son los buenos, no podemos perder”.

La nominación de Fabiola Campomanes bajo estas circunstancias agrega tensión al equipo y plantea escenarios diferentes para el desarrollo de la semana. El resultado de la próxima prueba de la Salvación definirá si la actriz logra revertir la medida o si la decisión del conductor tendrá impacto en la estructura del grupo.

La actriz se mostró bastante sorprendida tars quedar nominada. (Captura de pantalla TikTok)

“Ya estoy nominada, es mi primera nominación. Me hubiera encantado saber los motivos de Kike... les pido que voten por mí. Es la primera vez que ni siquiera se dirigió a mí. La energía no miente, pero yo no le hice nada”, expresó Fabiola sorprendida.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes