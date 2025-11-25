México

La Granja VIP: Kike Mayagoitia reveló al primer nominado de la séptima semana del reality

El conductor aseguró que está continuando una estrategia de equipo tras dar a conocer al nuevo nominado

Guardar
El conductor aseguró que está
El conductor aseguró que está continuando una estrategia de equipo tras dar a conocer al nuevo nominado . (Tv Azteca)

La reciente eliminación de Kike Mayagoitia de La Granja VIP marcó un giro importante en el desarrollo del reality, luego de que el conductor hiciera uso del poder de dejar su “legado” en la nueva semana. La dinámica, instaurada en la competencia, otorga a cada eliminado la capacidad de colocar en zona de nominación a cualquier participante, sin restricción de motivos.

En esta ocasión, el presentador optó por nominar a Fabiola Campomanes, acción que la ubica por primera vez en riesgo de abandonar el programa. La actriz, ahora en esta posición, tendrá oportunidad de disputar su permanencia en la siguiente ronda del juego de la Salvación, programada para el jueves.

La salida de Mayagoitia se definió tras los eventos ocurridos durante el “viernes de la Traición”. En esa jornada, Lis Vega usó el privilegio obtenido al lograr el huevo dorado junto a su equipo, eligiendo al conductor como quinto nominado. Las imágenes del reality evidenciaron que Sergio Mayer Mori habría influido en esa decisión, al sugerirle a Vega incluir a su compañero como estrategia.

El presentador lanzó un misterioso
El presentador lanzó un misterioso mensaje a sus compañeros. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La relación entre los participantes y las alianzas internas han cobrado peso en la competencia. El bloque conformado por Lis Vega, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori presentó una maniobra coordinada, a la que Kike Mayagoitia respondió al elegir estratégicamente a uno de sus integrantes para la nominación: “les dejé unas instrucciones, esto apenas es el inicio”, fueron sus palabras de despedida antes de salir del programa.

Yo ya sabía que me iba a ir, entonces les dejé tal cual dicho, qué es lo que tiene que hacer. Este es el primer paso para hacerlo compañeros”, declaró. “Digan todo lo que sienten, digan todo a las cámaras. La gente quiere ver sangre... son los buenos, no podemos perder”.

La nominación de Fabiola Campomanes bajo estas circunstancias agrega tensión al equipo y plantea escenarios diferentes para el desarrollo de la semana. El resultado de la próxima prueba de la Salvación definirá si la actriz logra revertir la medida o si la decisión del conductor tendrá impacto en la estructura del grupo.

La actriz se mostró bastante
La actriz se mostró bastante sorprendida tars quedar nominada. (Captura de pantalla TikTok)

“Ya estoy nominada, es mi primera nominación. Me hubiera encantado saber los motivos de Kike... les pido que voten por mí. Es la primera vez que ni siquiera se dirigió a mí. La energía no miente, pero yo no le hice nada”, expresó Fabiola sorprendida.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Lis Vega
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes

Temas Relacionados

La Granja VIPKike MayagoitiaFabiola Campomanesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Segob reportó 29 bloqueos de transportistas en 17 estados: “No había motivos” para protestar

La Secretaría de Gobernación destacó que la mayoría de los grupos se ha deslindado de las acciones y que el diálogo sigue abierto

Segob reportó 29 bloqueos de

Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel y mano derecha de Chabelo

El señor Aguilera, quien trabajó con Chabelo por 25 años, fue además esposo de Gabriela Michel y figura clave en la crianza de Aislinn Derbez

Quién es Jorge Alberto Aguilera,

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

La actriz compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales

Aislinn Derbez rompe el silencio

A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz mexicana falleció hoy a los 65 años; su voz dio vida a personajes como Samantha Jones en “Sexo en la ciudad”

A qué personajes dio voz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó el líder de “Los

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jorge Alberto Aguilera,

Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel y mano derecha de Chabelo

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”