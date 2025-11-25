México

La actriz detrás de Fátima Bosch en La fea más bella comparte su reacción tras el triunfo en Miss Universo 2025

Luego de que ganara el certamen de belleza, la actriz fue relacionada con un capítulo de la telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil

Además de ser ganadora de
Además de ser ganadora de Miss Universo 2025, el nombre de Fátima Bosch apareció en La fea más bella. (Reuters-Instagram/tanyavazquezp)

Fátima Bosch hizo vibrar a México con su coronación la noche del pasado 20 de noviembre. Después de semanas de trabajo y alguna controversia, la joven originaria de Tabasco se convirtió en Miss Universo.

Además de las pasarelas que la llevaron a su triunfo, uno de los clips que se hicieron viral es en el que se menciona su nombre en la telenovela La fea más bella, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil para Televisa.

Fátima Bosch es Miss Universo 2025.
Fátima Bosch es Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¿Fátima Bosch salió en La fea más bella?

Luego de que su nombre se volviera tendencia, en TikTok se difundió un breve fragmento del episodio del melodrama en el que se menciona el nombre de Fátima Bosch muchos años antes de su coronación en Miss Universo 2025.

De acuerdo con algunos internautas, el personaje de la modelo aparece en el episodio 27 y se trata de una de las bailarinas de la empresa ficticia “Conceptos”.

En la escena se observa que Don Fernando (Jaime Camil) es sorprendido por Marcia (Elizabeth Álvarez) en una situación comprometedora con la bailarina llamada Fátima Bosch. El momento desata una crisis de celos y pone a Lety (Angélica Vale) en la difícil posición de encubrir a su jefe, generando una escena de tensión.

La Miss Universo 2025 es objeto de una curiosa coincidencia. Crédito: Televisa

Actriz que dio vida a Fátima Bosch reacciona al triunfo de la modelo en Miss Universo

En medio de la conversación que ha desatado la escena entre los internautas, la actriz Tanya Vazquez, quien dio vida a Fátima Bosch en el melodrama, reaccionó al triunfo de la modelo a través de sus redes sociales.

“Qué curioso el universo. Hace años interpreté a Fátima Bosch en La Fea más Bella, un personaje lleno de chispa, humor y momentos inolvidables. Y hoy, Miss Universe la tenemos en la vida real”, escribió en una historia de Instagram que ya no está disponible.

Posteriormente, compartió sus sentimientos ante la coincidencia de haber interpretado a una mujer que hizo historia al convertirse en la cuarta participante en conseguir una corona para México.

“Coincidencias que me sacan una sonrisa y me recuerdan que cada personaje deja huellas inesperadas. Fátima Bosch vivió en la ficción, pero sigue apareciendo en la vida real mágicamente”, concluyó.

Fátima Bosch fue un personaje
Fátima Bosch fue un personaje ficticio en La fea más bella. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

Así fue el camino de Fátima Bosch en Miss Universo

Originaria de Teapa, Tabasco, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo México el 13 de septiembre de 2025, en medio de controversias, ya que 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario en desacuerdo con la decisión.

Pese a un inicio polémico, se mantuvo firme y enfocada en su preparación para el certamen internacional en Tailandia, donde representó a México entre 122 candidatas de todo el mundo.

En la competencia final, destacó desde las primeras etapas. En su presentación, exclamó un enérgico "¡Viva México!“, lo que generó ovaciones del público y la distinguió de otras concursantes.

La mexicana fue coronada como
La mexicana fue coronada como Miss Universo la noche del 20 de noviembre. (Instagram)

Fátima Bosch fue proclamada ganadora, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universe. Entre las frases que marcaron su triunfo destaca: "Porque los sueños se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso".

