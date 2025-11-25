Incendio en Ecatepec, bomberos atienden emergencia en Las Américas

La tarde este lunes 24 de noviembre en el municipio de Ecatepec se registró un nuevo incendio, esta vez en la zona de Las Américas, hasta donde acudieron equipos de rescate.
El fuego aparentemente se originó en un pastizal junto al Circuito Exterior Mexiquense, una de las principales vías de este municipio.
A través de redes sociales se compartieron las imágenes donde se aprecian columnas de humo y fuertes llamas.
