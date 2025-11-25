Diputado del PRI niega dirigir bloqueos de transportistas y responde a Segob: “acudí por invitación”

El diputado priista Luis Gerardo Sánchez aseguró que su presencia en el bloqueo fue por invitación de productores. (Impresión de pantalla video )

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Gerardo Sánchez Sánchez, respondió a la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que fuera señalado como uno de los responsables de los bloqueos de transportistas y productores registrados este 24 de noviembre en distintos puntos del país.

El señalamiento provino del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien durante un mensaje oficial afirmó que en San Luis de la Paz, Guanajuato, el bloqueo carretero estaba siendo encabezado por el legislador priista. “Quien está encabezando este bloqueo es el diputado federal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez”, declaró Yáñez, atribuyéndole un papel central en la protesta.

A través de sus redes sociales, Sánchez Sánchez rechazó la acusación y aseguró que su presencia en la manifestación se debió exclusivamente a una invitación por parte de productores y agricultores del norte y noreste del estado.

“A la Secretaría de Gobernación: se equivoca. El paro no lo estoy haciendo yo, el paro es de toda la población que tiene ya mucho tiempo buscando que se les escuche”, escribió el diputado, al recalcar que las movilizaciones no responden a intereses partidistas.

Segob señaló al diputado priista como líder de bloqueos en Guanajuato; el legislador asegura que solo acudió por invitación de productores. Crédito: Facebook Luis Gerardo Sánchez Sánchez

El legislador explicó que, pese a que Segob ha insistido en que existen mesas de diálogo, los manifestantes “no han recibido soluciones”. En ese sentido, justificó su presencia en el punto del bloqueo:“Hoy yo acudí por invitación de los agricultores y productores del norte y noreste del estado de Guanajuato”, reiteró.

Sánchez Sánchez también subrayó que se trata de un bloqueo de carácter nacional, no limitado a Guanajuato, y que continuará acompañando a los grupos inconformes. Entre las demandas que dijo respaldar están la Ley de Aguas, el reclamo por falta de apoyo a la producción agrícola, el pedido de precios justos y la exigencia de mayor seguridad en las carreteras.

El diputado pidió al gobierno federal no desviar el foco de las protestas atribuyéndole liderazgo sobre ellas. “Las personas quieren que las escuchen y les hagan caso. No soy yo, es todo el país”, sentenció en su mensaje.

Las protestas de este 24 de noviembre forman parte de un paro nacional convocado por diversas organizaciones de transportistas y agricultores.

Mientras tanto, Segob reiteró su disposición al diálogo y defendió que se han realizado cientos de reuniones con representantes del sector, aunque reconoció que aún quedan puntos por resolver.