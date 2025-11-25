Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Autoridades capitalinas detuvieron a dos personas por su presunta participación en el asesinano del policía Brandon López. Crédito: X - @PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres vinculados con el homicidio de Brandon López, oficial que resultó caído en funciones cuando atendió un llamado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según información oficial, los detenidos portaban una pistola perteneciente a la SCC, la cual sería el arma de cargo de Brandon López, misma con la que fue asesinado.

Además, se reportó el aseguramiento de diversas dosis de aparente marihuana.

Autoridades señalaron que uno de los detenidos presuntamente es uno de los autores materiales del homicidio.

Investigación sobre el homicidio de Brandon López

La indagatoria comenzó tras la agresión ocurrida el 10 de noviembre en la esquina de Venustiano Carranza y Allende, colonia Valle Madero.

Aquel día, el policía Tercero, Brandon López Solís, asistió a un llamado de emergencia tras un supuesto robo en un supermercado.

Sin embargo, se encontró con los presuntos delincuentes, quienes le arrebataron su propia arma y le dispararon en la cabeza.

Elementos de la SSC cargando el ataúd de Brandon López Solís. Crédito: X - @SSC_CDMX

Paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital y, debido a su estado crítico, fue transportado posteriormente por un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a un centro hospitalario de especialidades, donde falleció dos días después, el 13 de noviembre.

Homenaje realizado por la SSC en memoria de Brandon López Solís. Crédito: X - @SSC_CDMX

Desde entonces, el área de inteligencia de la SSC informó que desplegó un operativo de seguimiento para localizarlos.

Detenidos por el asesinato del policía capitalino

La SSC informó la captura de dos hombres, presuntamente implicados con el asesinato del policía Brandon López.

La detención se realizó el 24 de noviembre en la colonia Ampliación Malacates, de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de identificar la zona como punto de movilidad de los sospechosos mediante el análisis de cámaras de videovigilancia.

Luego de los seguimientos, identificaron a los detenidos manipulando bolsas que contenían una hierba verde y seca.

Las autoridades informaron que los sospechosos huyeron tras percatarse de la presencia policial, sin embargo, fueron interceptados al momento.

Al detenerlos se les realizó una revisión donde agentes encontraron un arma de fuego con 11 cartuchos útiles, identificada con las siglas de la SSC y reconocida como la pistola usada en el ataque a López. Además, se les aseguraron bolsas con probable marihuana y 2 teléfonos celulares.

Objetos asegurados, entre estos se encuentra la pistola propiedad del oficial asesinado, la misma con la que se perpetró el homicidio. Crédito: X - @PabloVazC

Los detenidos fueron identificados como Erasmo “N” y Germán “N”.

Erasmo “N” es presuntamente uno de los autores materiales de la agresión y responsable de robarle el arma de cargo al policía asesinado, mientras que Germán “N”, presuntamente era quien portaba el arma de fuego propiedad de la SSC durante la detención.

Seguimiento y antecedentes de los detenidos

Ambos detenidos, de 32 y 44 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades también reportaron que el detenido de 32 años cuenta con antecedentes penales: 4 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 1993 y 2022 por delitos relacionados con robo, así como 4 presentaciones ante el Ministerio Público, 2 por robo a negocio, 1 por portación de arma de fuego y 1 más por posesión de droga.

Por último, mediante un comunicado la SSC destacó que la investigación se mantiene abierta para deslindar responsabilidades y esclarecer la posible relación de los sujetos con otros hechos delictivos en la zona.