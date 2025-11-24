Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas

Entre los detenidos se encuentran dos delincuentes reconocidos como "Pelayo" y "Carnal" | SSPC

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 15 personas ―identificadas como presuntos delincuentes― tras llevar a cabo una serie de cateos en estados como Morelos, Puebla, Estado de México y la propia Ciudad de México. De acuerdo con el órgano federal, seis de los capturados cuentan con órdenes de aprehensión por posibles temas de delincuencia organizada:

“Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio”, (sic) se lee en la publicación.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, entre los detenidos figuran los principales líderes de la célula delictiva, identificados como Isaí Gabriel Armendáriz Franco, de 34 años de edad y apodado como “Carnal”; e Ignacio Ramírez Pelayo, de 44 años e identificado como “Pelayo”, considerados generadores de violencia y operadores de alto nivel dentro de la estructura criminal.

El Gabinete de Seguridad federal detalló que seis de los 15 detenidos en estas acciones cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos vínculos con un grupo criminal dedicado a extorsión y homicidios en estos estados | Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

Así mismo, se enlistaron los siguientes objetos y pertenencias como parte de lo decomisado a los presuntos implicados:

2 kilos (kg) de cocaína

3 mil dosis de droga

dos armas largas

cinco armas cortas

cartuchos de diversos calibres

14 vehículos de alta gama

un vehículo tipo Racer

cinco motocicletas

dos cuatrimotos

68 equipos telefónicos

nueve básculas grameras

un chaleco táctico

dos cargadores

equipos de radiocomunicación

equipos de cómputo

dinero en efectivo

14 inmuebles asegurados

Finalmente, se destaca que estas acciones estuvieron coordinadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los aseguramientos de inmuebles corrieron a cargo de personal del Ejército Mexicano, SSPC FGR, Semar, entre otros | Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro

Marina destruye millonarias toneladas de droga en Tapachula, Chiapas

La Secretaría de Marina mantiene activos sus operativos de erradicación de cultivos ilícitos en diversas regiones del país como parte de la estrategia federal contra las finanzas del narcotráfico. En los últimos meses, personal naval ha localizado y destruido plantíos de marihuana en estados del Pacífico y del sur del país, incluida la reciente eliminación de dos toneladas de droga en Tapachula, Chiapas.

Las acciones han consistido en recorridos terrestres, uso de helicópteros y despliegues conjuntos con autoridades estatales para ubicar zonas de siembra vinculadas a grupos criminales.

La información oficial precisa que en Tapachula fueron asegurados varios paquetes de marihuana listos para su comercialización, junto con áreas de cultivo activas. El operativo se realizó después de identificar movimientos irregulares en un predio localizado en zonas rurales del municipio.

En la destrucción de cargamentos de drogas también se destaca la incineración de plantíos de marihuana por fuerzas federales | SSP Sinaloa

Tras estos hechos, Semar informó que el material incautado fue puesto a disposición de la FGR para los procesos periciales y la integración de las carpetas correspondientes.

La erradicación de plantíos y paquetes de droga es una actividad constante de la Marina. En enero de 2025, por ejemplo, personal naval destruyó más de tres toneladas y media de marihuana en el municipio de Elota, Sinaloa, como parte de operativos de inspección terrestre. Operativos similares se han registrado en Nayarit y Sonora, donde se han identificado hectáreas completas destinadas al cultivo de cannabis.