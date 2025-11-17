Policía de la CDMX rindió homenaje póstumo a Brandon López Solís tras fallecer en cumplimiento del deber

Homenaje realizado por la SSC en memoria de Brandon López Solís. Crédito: X - @SSC_CDMX

En una ceremonia encabezada por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) despidió este domingo a Brandon López Solís, policía tercero que perdió la vida el 13 de noviembre durante una agresión mientras desempeñaba funciones de seguridad.

La despedida se realizó en las instalaciones del Agrupamiento Guerrero, ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, donde mandos, jefes y compañeros del oficial participaron de una misa de cuerpo presente y montaron guardias de honor.

Durante la ceremonia, colocaron sobre en el ataúd la bandera nacional y el kepí de servicio, símbolos que forman parte de los elementos distintivos del uniforme de la Policía de la Ciudad de México.

Elementos de la SSC cargando el ataúd de Brandon López Solís. Crédito: X - @SSC_CDMX

Estos objetos representan el compromiso, la vocación y el servicio que caracterizan la labor policial en la capital del país.

El gesto buscó rendir homenaje y reconocer la trayectoria del agente fallecido, en presencia de sus compañeros y seres queridos.

El titular de la SSC afirmó que ser policía representa una expresión profunda de vocación y valentía, y destacó que los agentes asumen la responsabilidad del cargo con plena conciencia de los sacrificios y los riesgos asociados al servicio.

“Recordamos y homenajeamos a Brandon López, un joven policía cuya actuación inspira a toda la institución que hoy le reconoce y le honra”, expresó Vázquez Camacho.

Cómo fue la ceremonia de homenaje a Brandon López Solís

En presencia de decenas de uniformados y familiares, se realizó el último pase de lista y una salva de honor, acompañadas por el toque de silencio interpretado por la Banda de Guerra del Agrupamiento Zorros y de la Policía Auxiliar. Estos actos formaron parte del tributo a la memoria del oficial caído.

Además, uno de los helicópteros de la institución lanzó pétalos rojos hacía la carroza donde se encontraba el ataúd de Solís.

Durante la ceremonia, el Secretario de Seguridad Ciudadana subrayó que la mayor forma de rendir homenaje a López Solís y a quienes han fallecido en servicio es a través del compromiso diario con la construcción de una ciudad más segura y justa.

Además, enfatizó: “La dedicación, la disciplina, el profesionalismo y el compromiso que Brandon entregó durante casi seis años de servicio se transforman en un legado que inspira a la corporación”.

Asimismo, Vázquez Camacho transmitió a la familia y amigos del policía su solidaridad, y reiteró que la institución ofrecerá respaldo y apoyo en este momento difícil.

“Su historia se suma a la de miles de mujeres y hombres que trabajan en favor de la paz y la justicia en la ciudad”, puntualizó el secretario.