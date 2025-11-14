México

Murió Brandon López, policía atacado a balazos en la CDMX

El policía capitalino recibió un impacto de bala en la cabeza cuando enfrentó a dos presuntos delincuentes en la alcaldía Gustavo A. Madero

Guardar
El ataque a Brandon ocurrió
El ataque a Brandon ocurrió el pasado 10 de noviembre por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oficial Brandon López Solís, adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), falleció el día de hoy tras recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado 10 de noviembre.

Autoridades informaron que Brandon recibía atención médica especializada en un hospital privado al momento del deceso.

La noticia fue confirmada por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, quien mencionó que el uniformado valientemente enfrentó a dos hombres armados.

Por su parte, la SSC manifestó públicamente condolencias a los familiares del policía, enfatizando su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento de manera permanente. Con este mensaje, la institución no solo expresó su pesar ante el deceso, sino que reiteró su disposición para asistir durante todo el proceso.

Pésame de las autoridades publicado
Pésame de las autoridades publicado en redes sociales Crédito: X- @PabloVazC

Pablo Vázquez afirmó en redes sociales que “el valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conforman esta institución”.

La corporación capitalina instó a que el caso no quedará impune y prometió que se identificará y detendrá a todos los involucrados en el ataque.

Además, la SSC señaló que “en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México se trabaja en las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables del cobarde ataque que sufrió el oficial mientras trataba de evitar el asalto a una tienda departamental en la colonia Valle Madero, de la Alcaldía Gustavo A. Madero”.

Cómo fue el ataque a Brandon López, policía asesinado

El policía capitalino recibió un
El policía capitalino recibió un impacto de bala en la cabeza.

La noche del incidente, el cruce de la Av Juventino Rosas y la calle Morelos se convirtió en el escenario central del un robo a un supermercado.

Derivado de esos hechos, el Policía Tercero, Brandon López Solís, asistió al llamado de emergencia, sin embargo, se encontró con los presuntos delincuentes, quienes lo atacaron.

Según reportes, la pronta reacción de los ciudadanos resultó determinante tras el ataque: al notar la presencia del agente tendido sobre la vía pública, varios testigos no dudaron en accionar el botón de auxilio instalado en la zona.

En relación a los posibles implicados en el ataque, las informaciones apuntan a que dos hombres optaron por huir a pie luego de la agresión perpetrada en la intersección.

Además, el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4jiménez, compartió el presunto video del ataque, donde puede verse que dos sujetos vestidos de negro se dirigen a la calle que está junto al supermercado asaltado y a continuación el policía va tras de ellos, derivado de esto se desata un forcejeo, después uno de los presuntos asaltantes saca una pistola de su mochila y ataca a Brandon López Solís.

Temas Relacionados

PolicíaSSCCDMXAsesinatoGAMroboasaltomexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Amazonas y Cementeras empataron y dejaron todo para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico

Esto es lo que necesita

¿Quién es César Iván Sandoval, el alcalde de Sonora al que EEUU le retiró la visa?

Las autoridades estadounidenses le retiraron la visa al edil luego de detenerlo en el cruce fronterizo con Arizona

¿Quién es César Iván Sandoval,

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

La conductora relató cómo la confusión con la bolsa y la rápida acción permitieron que recuperara su artículo, generando debate sobre la seguridad en tiendas departamentales

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

CCH Sur de la UNAM coloca torniquetes a casi dos meses de asesinato de estudiante

El presunto agresor continúa detenido, había dejado mensajes amenazantes en redes

CCH Sur de la UNAM

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sinaloa a dos

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una fecha más de concierto para inicios de 2026

Hombres armados entraron al set de La Cotorrisa, revelan Ricardo Pérez y Slobotzky

Natanael Cano explota ante lo ocurrido con Junior H por interpretar narcocorridos en Guadalajara

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

DEPORTES

Así menospreció Javier Aguirre a

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul