Murió Brandon López, policía atacado a balazos en la CDMX

El ataque a Brandon ocurrió el pasado 10 de noviembre por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oficial Brandon López Solís, adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), falleció el día de hoy tras recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado 10 de noviembre.

Autoridades informaron que Brandon recibía atención médica especializada en un hospital privado al momento del deceso.

La noticia fue confirmada por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, quien mencionó que el uniformado valientemente enfrentó a dos hombres armados.

Por su parte, la SSC manifestó públicamente condolencias a los familiares del policía, enfatizando su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento de manera permanente. Con este mensaje, la institución no solo expresó su pesar ante el deceso, sino que reiteró su disposición para asistir durante todo el proceso.

Pésame de las autoridades publicado en redes sociales Crédito: X- @PabloVazC

Pablo Vázquez afirmó en redes sociales que “el valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conforman esta institución”.

La corporación capitalina instó a que el caso no quedará impune y prometió que se identificará y detendrá a todos los involucrados en el ataque.

Además, la SSC señaló que “en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México se trabaja en las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables del cobarde ataque que sufrió el oficial mientras trataba de evitar el asalto a una tienda departamental en la colonia Valle Madero, de la Alcaldía Gustavo A. Madero”.

Cómo fue el ataque a Brandon López, policía asesinado

El policía capitalino recibió un impacto de bala en la cabeza.

La noche del incidente, el cruce de la Av Juventino Rosas y la calle Morelos se convirtió en el escenario central del un robo a un supermercado.

Derivado de esos hechos, el Policía Tercero, Brandon López Solís, asistió al llamado de emergencia, sin embargo, se encontró con los presuntos delincuentes, quienes lo atacaron.

Según reportes, la pronta reacción de los ciudadanos resultó determinante tras el ataque: al notar la presencia del agente tendido sobre la vía pública, varios testigos no dudaron en accionar el botón de auxilio instalado en la zona.

En relación a los posibles implicados en el ataque, las informaciones apuntan a que dos hombres optaron por huir a pie luego de la agresión perpetrada en la intersección.

Además, el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4jiménez, compartió el presunto video del ataque, donde puede verse que dos sujetos vestidos de negro se dirigen a la calle que está junto al supermercado asaltado y a continuación el policía va tras de ellos, derivado de esto se desata un forcejeo, después uno de los presuntos asaltantes saca una pistola de su mochila y ataca a Brandon López Solís.