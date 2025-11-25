México

Camioneta destroza barrera en Glorieta de los Insurgentes y sale volando

Hasta el momento no se reportan heridos ni lesionados, ya que las autoridades no encontraron a nadie dentro del vehículo

Camioneta roja derribó cuatro metros
Camioneta roja derribó cuatro metros de barrera metálica y cayó cinco metros a la plaza peatonal en la Glorieta de los Insurgentes. (Gobierno CDMX)

Durante la madrugada del martes 25 de noviembre, una camioneta roja protagonizó un accidente en la Glorieta de los Insurgentes al destrozar la barrera metálica de contención que protege la zona peatonal.

El vehículo circulaba con dirección al norte de la Ciudad de México, después de salir de la avenida Álvaro Obregón y con rumbo hacia Paseo de la Reforma.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo derribó aproximadamente cuatro metros de la barrera metálica de la rotonda, Tras romper la estructura, el vehículo “voló” y cayó cerca de cinco metros hacia la plaza pública peatonal situada en el fondo de la glorieta, según reporta N+.

Además de los daños materiales, el accidente generó la movilización inmediata de autoridades en la zona. Agentes de la Policía de Tránsito y personal de bomberos acudieron al sitio para atender la situación, retirar la unidad con grúa y limpiar la vía, asegurando el tránsito en uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de la capital.

Reportes de lo sucedido

Autoridades buscan al conductor que
Autoridades buscan al conductor que abandonó la camioneta tras destrozar la barrera metálica en la Glorieta de los Insurgentes. (Gobierno CDMX)

De manera preliminar, no se reportaron personas heridas en el accidente registrado la madrugada de este martes 25 de noviembre en la Glorieta de los Insurgentes.

Según información de N+, no se localizó a ninguna persona dentro de la camioneta ni en las inmediaciones, lo que hace suponer que el conductor y sus posibles acompañantes abandonaron el lugar.

Sin embargo, aún no se tiene certeza si lo hicieron para buscar atención médica o para evadir responsabilidades. Hasta las 5:00 horas, el paradero del conductor es desconocido.

La revisión de cámaras de vigilancia que rodean la glorieta, situada entre las colonias Roma y Juárez, podría ayudar a las autoridades a determinar el destino del chófer después del accidente.

Investigación en curso

La camioneta quedó con daños
La camioneta quedó con daños severos tras destrozar la barrera metálica en la Glorieta de los Insurgentes; autoridades usan grúa para retirarla mientras investigan al conductor que huyó. (AGENCIA CUARTOSCURO.COM)

El parabrisas y el cofre que protege el motor presentaron daños severos, y el parachoques quedó deformado por la fuerza del choque. Los primeros indicios apuntan a que el conductor circulaba a gran velocidad, la cual fue suficiente para derribar una barrera metálica de considerable grosor.

Al lugar acudieron agentes de la Policía de Tránsito, quienes retiraron la camioneta con el apoyo de una grúa, mientras que personal de bomberos se encargó de las labores de limpieza para restablecer la circulación.

La Policía continúa con la investigación para aclarar los hechos y localizar al conductor, quien huyó tras el incidente, dejando atrás una escena de alto impacto en una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la Ciudad de México.​

Glorieta de los InsurgentesAccidenteVolcaduraVehículomexico-noticias

