Ataque armado en presunto “picadero” de Tlaxcala deja tres muertos y dos personas heridas

El saldo del enfrentamiento armado dejó tres hombres muertos. una mujer con discapacidad y otro hombre heridos en la zona | Imagen Ilustrativa Infobae

La madrugada del martes 25 de noviembre se registró una agresión armada en un presunto “picadero” ubicado en la comunidad de San Isidro Buensuceso, la cual forma parte del municipio de San Pablo del Monte, de los límites con Puebla. El ataque dejó como saldo tres hombres muertos y dos personas heridas, lo que generó un amplio despliegue de autoridades de seguridad y peritos en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de cuerpos sin vida en la calle Las Flores. Al arribar al sitio, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) confirmaron el hallazgo de tres hombres ejecutados con disparos de arma de fuego.

Los cadáveres fueron levantados y trasladados al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para practicarles las necropsias correspondientes. En el mismo lugar, una mujer y un hombre fueron encontrados gravemente lesionados en la cabeza por impactos de bala. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Durante las diligencias, los peritos aseguraron diversos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. Entre ellos se encontró hierba verde con características propias de la marihuana, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble funcionaba como “picadero”, es decir, un espacio de consumo de drogas.

Elementos del INCIFO y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco hicieron el levantamiento de los cuerpos | X / @INDICEMEDIAMX

La primera reacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala

La FGJE de Tlaxcala informó que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado en contra de los tres hombres fallecidos; por otro lado, se acusa de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de la mujer y el hombre lesionados.

En un comunicado oficial, la institución aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación con el objetivo de dar con los responsables y garantizar que se cumpla la ley. “La fiscalía mantiene abiertas diversas hipótesis y trabaja en coordinación con la Policía de Investigación para esclarecer los hechos”, señaló.

La dependencia también destacó que se realizarán estudios balísticos y periciales para determinar el tipo de armas utilizadas y la mecánica de la agresión. Al igual, se llevarán a cabo entrevistas con posibles testigos y recorridos adicionales en la zona para recabar información que permita ubicar a los responsables.

San Pablo del Monte: entre el narcomenudeo y la violencia desmedida de las fronteras entre Puebla y Tlaxcala

El municipio de San Pablo del Monte, por su ubicación estratégica en los límites de Tlaxcala y Puebla, ha sido señalado en diversas ocasiones como un punto de riesgo por la presencia de actividades ilícitas vinculadas al narcomenudeo y consumo de drogas.

La FGJE Tlaxcala confirmó que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos | Facebook / FGJE Tlaxcala

La existencia de “picaderos” en comunidades como San Isidro Buensuceso ha sido denunciada por vecinos, quienes advierten que estos espacios generan inseguridad y atraen hechos violentos. Ante esto, la agresión armada del 25 de noviembre se suma a otros episodios recientes de violencia en la región, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades locales y estatales.