‘¿Quién es la Máscara?’: los personajes eliminados este domingo

El programa ‘¿Quién es la Máscara?’ tuvo una emisión definitoria este domingo tras la eliminación de dos de sus personajes más comentados: María Ovina y Federico García, cuyas verdaderas identidades sorprendieron a la audiencia y a los propios investigadores del show.

La entrega correspondiente al séptimo programa de la temporada, transmitida el 23 de noviembre, estuvo marcada por momentos de alta tensión y cambios en las reglas de la competencia que alteraron la dinámica habitual. La nueva normativa suprimió el botón de salvación, lo que dejó fuera del concurso a dos celebridades de forma consecutiva: Wendy Guevara y Rodrigo Murray.

¿Quién estaba detrás de María Ovina en ‘¿Quién es la Máscara?’?

(Quién es la máscara/Captura de pantalla)

La primera máscara destapada de la noche correspondió a María Ovina. Al quitarse el disfraz, quedó expuesto que la popular influencer Wendy Guevara era la concursante encubierta. La noticia generó impacto no solo en la audiencia, sino también entre los investigadores, entre quienes solo Carlos Rivera logró identificarla antes de la revelación.

Las actuaciones trajeron momentos singulares: María Ovina interpretó el tema “Todos me miran” de Gloria Trevi, encendiendo el escenario con una puesta en escena llamativa. Durante la presentación también hubo una guerra de almohadas entre los investigadores y Omar Chaparro.

Entre las pistas destacadas del personaje se mencionaron referencias a fiestas, Perú, promesas, unión y la afirmación “soy la más ovella”. En la ronda de apuestas, los investigadores propusieron nombres como Ludwika Paleta, Karime Pindter, Michelle Vieth, Angélica Vale y Wendy Guevara como posibles identidades.

Al ser eliminada, Wendy Guevara compartió la dificultad que representó su participación en el reality: “Me encantó estar aquí pero sí es muy difícil, uno gesticula, se ríe, pero nadie te ve”. Esta eliminación se produjo luego de que el voto del público favoreciera a Capibara y los investigadores eligieran a TropiCoco para continuar en la competencia.

Rodrigo Murray, desenmascarado como Federico García

(Quién es la máscara/Captura de pantalla)

El segundo bloque del programa fue protagonizado por el duelo entre Federico García, Hieny Fer y Carro-Ñero. Las decisiones de los investigadores y del público determinaron que Federico García se quitara la máscara, que ocultaba al conocido actor Rodrigo Murray. Ningún investigador logró anticipar su identidad.

Federico García presentó el tema “Sabina” de Christian Nodal durante su actuación, además de dejar como pistas referencias a la búsqueda de la “pijama perfecta”, atención al cliente y problemas cotidianos de la vida diaria. Entre las apuestas de los investigadores sobre su identidad figuraron Pablo de Matisse, Miguel Rodarte, Aarón Díaz, Chuy de Reik y Jorge Poza. En la presentación, Carro-Ñero interpretó “El Taxi” de Pitbull, mientras Hieny Fer eligió “Amantes”, de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Al salir del anonimato, Rodrigo Murray expresó: “Hoy gané experiencia, diversión, gané un lugar en mi carrera que nunca imaginé”, destacando la sorpresa de los investigadores por no haberlo identificado antes. El personaje de Federico García fue eliminado después de que el público salvara a Hieny Fer y los investigadores optaran por mantener a Carro-Ñero en la contienda.

Lista completa de famosos eliminados de ‘¿Quién es la Máscara? 2025’

La noche del domingo 9 de noviembre dos personajes abandonaron la competencia. (¿Quién es la Máscara?)

Con las salidas de Wendy Guevara y Rodrigo Murray, la lista de figuras desenmascaradas hasta el momento incluye a:

  • Odalys Ramírez — Sonny Hámster
  • Julián Gil — Tony Manguera
  • Maribel Guardia — Mini Chang
  • Cynthia Klitbo — Rubby Gloss
  • Jesús Ochoa — Monsqueeze
  • Freddie y Germán Ortega — Sonaja, Chupón y Bebé
  • Marlene Favela — Bebeee
  • Adamari López — Shiba Moon
  • Wendy Guevara — María Ovina
  • Rodrigo Murray — Federico García

El reality ‘¿Quién es la Máscara?’ se transmite los domingos a través de Las Estrellas, y mantiene semanalmente en vilo al público con la expectativa de descubrir qué celebridad será la próxima en quitarse la máscara.

