Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de noviembre

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, orientado a brindar respaldo económico a mujeres adultas mayores en el país.

El programa está dirigido a mujeres entre 60 y 64 años, funcionando como un beneficio universal para quienes están dentro de este grupo de edad.

Las beneficiarias obtienen 3 mil pesos cada dos meses a través de depósitos que se reflejan en sus cuentas del Banco del Bienestar.

En un inicio, la cobertura solo abarcaba a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum propuso ampliar el acceso a partir de los 60 años.

En las tarjetas del Banco del Bienestar se dispersa la cantidad de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, tanto mujeres de 60 a 62 años de edad como quienes recientemente cumplieron 63 o 64 años pueden acudir a registrarse en los módulos asignados.

La operación de este apoyo está a cargo de la Secretaría del Bienestar, responsable de las inscripciones, pagos y otros procedimientos asociados.

De acuerdo con Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, la dispersión correspondiente al sexto bimestre tiene lugar en noviembre.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Por conducto de medios oficiales, Montiel informó el calendario previsto para la distribución de recursos en noviembre de 2025.

Los pagos se efectúan según la inicial del apellido paterno de cada usuaria. Este es el último ciclo anual de la ayuda, abarcando noviembre y diciembre.

Como señalan fuentes institucionales, los depósitos empezaron el lunes 3 de noviembre para algunas usuarias; el listado de quienes recibieron esta prestación bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar ya está disponible.

Esta es la letra de beneficiarios que no han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 20 del presente mes, estos son las adultos mayores de 60 a 64 años de edad que faltan de cobrar el programa social.

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

De acuerdo con los pagos y el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, hasta este jueves 20 de noviembre, los beneficiarios cuya primera letra de su apellido comience con las letras P y Q, ya han cobrado el pago correspondiente de 6 mil 200 pesos.

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como del Gobierno de México para saber las fechas exactas de los pagos de la Pensión Bienestar en este mes de noviembre.

Cabe destacar que se trata del último depósito de este 2025, el cual corresponde al sexto bimestre del año. Es importante checar el saldo y en caso de no contar con él, comunicarse a las autoridades federales correspondientes.